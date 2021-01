Custom Design Applications (USA) sceglie Vetaphone

Quando Tim Burke e John Schultz hanno fondato Custom Design Applications a Batavia (Ohio-USA), nel 2010, lo hanno deciso con un unico obiettivo: progettare e costruire prodotti di altissima qualità con il miglior valore possibile. Ora, nell’anno in cui festeggia i suoi primi 10 anni, l’azienda continua a essere leader del settore portando innovazione sul campo, adottando tecnologie all’avanguardia ed espandendosi in nuovi settori. In qualità di fornitore di soluzioni nei settori flexo e industria digitale, con un’ottima reputazione relativamente al servizio clienti, l’azienda ha una grande esperienza nelle applicazioni speciali. Tim Burke stesso ha più di 30 anni di esperienza nel settore e afferma di impegnarsi nel fare l’impossibile per assicurarsi che le esigenze e le aspettative dei clienti non solo siano soddisfatte ma superate.

Dalla loro esperienza con Comco Machinery, ora parte di Mark Andy, hanno creato un gruppo di progettazione personalizzato che si rivolge a una varietà di mercati della stampa flessografica e digitale, inclusi i settori automobilistico e aerospaziale, nonché materie plastiche speciali per una vari usi. I tipi di macchina vanno da linee di rivestimento e asciugatura HP, verniciatura E-beam fuori linea, attrezzature a filo Thermal spray, macchine per l’assemblaggio di barre stabilizzatrici e sistemi di taglio e laminazione con larghezza di 915 mm per materie plastiche UHMW fino a 63,5 mm di spessore.

È stato nel 2010 che Tim contattò per la prima volta Vetaphone. “Conoscevo l’azienda e sapevo che avevano inventato e aperto la strada al trattamento delle superfici. Ero desideroso di lavorare con loro nel mercato statunitense fornendo servizi e supporto. Con il decollo della nostra attività, siamo diventati loro clienti e ora specifichiamo Vetaphone Corona ovunque possiamo sui nostri impianti”, ha spiegato. Desideroso di stabilire un’unica fonte di approvvigionamento per avere maggiore coerenza e convenienza, Tim Burke ha confermato la sua impressione favorevole dopo una visita al quartier generale di Vetaphone in Danimarca, apprezzando la semplicità e l’efficienza del design, tutto questo ha reso la scelta molto facile. “Il fatto che HP sia un utilizzatore regolare della tecnologia Vetaphone è stato un fattore determinante, HP è un testimonial importante per qualsiasi produttore”.

Custom Design Applications è coinvolto principalmente nel settore degli imballaggi flessibili stampati in digitale, sebbene secondo Tim Burke il mercato delle applicazioni in cartone sembra offrire un grande potenziale. Ad oggi, l’azienda ha fornito soluzioni di verniciatura E-beam, UV e a base acqua per i clienti che lavorano con supporti molto diversi tra cui PET, PE e BOPP per buste multistrato, film metallizzati, carta e cartone. Tutta questa attività mantiene impegnato uno staff di cinque persone impegnato in un’azienda di 1000 sm.

L’azienda è orgogliosa di avere raggiunto i 10 anni con una crescita anno su anno di circa il 15%. Essendo un’azienda che produce attrezzature personalizzate, non esistono due anni uguali in termini di tipo o numero di macchine che costruisce, ma tutte sono caratterizzate da un design di qualità e sono costruite per facilitare aggiornamenti successivi per soddisfare le mutevoli richieste del mercato. “Sappiamo di condividere questa filosofia con Vetaphone che consideriamo un partner a lungo termine, soprattutto per il servizio post-vendita che forniscono, compreso il supporto marketing”, ha concluso.