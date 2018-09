Crello presenta Animation Maker per esperti di marketing, imprenditori e manager di social media

L’editor grafico online Crello lancia uno strumento per creare post animati per i social media e le pubblicità in modo rapido e senza avere competenze professionali nel design. Animation Maker aiuta a migliorare le immagini aggiungendo delle animazioni in pochi click.

È incredibilmente facile creare design video partendo da immagini statiche e da template personalizzati. Lo strumento offre le seguenti funzioni:

aggiunta di icone, emoji ed illustrazioni animate alle immagini

combinazione di foto con sfondi video per incredibili effetti visivi

personalizzazione dei template animati pronti per l’uso di Crello regolando gli elementi presenti

adattamento del design video a varie piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter, blog, ecc.

È possibile creare design video in 3 dimensioni diverse: post per i social media 1080x1080px, clip in Full HD e video per la copertina di Facebook che possono essere scaricati in formato mp4.

Crello Animation Maker fornisce una collezione di template animati progettati in modo professionale, icone animate, illustrazioni, sfondi e badge. Crello è un editor online “tutto-in-uno” che offre varie opzioni per realizzare contenuti coinvolgenti per social media, blog e pubblicità.

È una soluzione semplice e veloce per i contenuti visivi, senza bisogno di avere competenze di design. Le nuove funzionalità possono essere provate gratuitamente.

I template 1080x1080px possono essere scaricati gratuitamente con il marchio “Created in Crello”.

Per lavorare con tutte le funzioni della realizzazione di video e le collezioni animate, è necessario aggiornare ad un account PRO per $9,99/mese.