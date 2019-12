Core Linerless Solutions di Ritrama scelto da Abinbev per l’etichettatura delle sue bottiglie di birra

Core Linerless Solutions® è una piattaforma tecnologica – sviluppata in collaborazione con Omet, Spilker e Ilti – in grado di trasformare il liner da scarto in risorsa. CLS® nasce con lo scopo di coniugare sostenibilità e riduzione dei costi, ben sapendo che ridurre gli scarti di processo rappresenta una delle più grandi sfide a livello economico e industriale. I prodotti della serie rappresentano una vera e propria rivoluzione nel settore, permettendo di eliminare una volta per tutte il problema dello smaltimento del liner che diventa addirittura una laminazione dell’etichetta e contestualmente riducendo i cambi bobina grazie a un maggior numero di etichette per rotolo.

La birra aromatizzata Flying Fish è il primo prodotto immesso nel mercato a marchio SAB a “indossare” etichette linerless. Il progetto è iniziato nel 2017, entrando in fase pilota nel quarto trimestre del 2018. La produzione su vasta scala è iniziata nell’aprile 2019, in seguito alla quale è stato completato un periodo di test commerciali. A conclusione della fase di prova e controllo sulla linea di etichettatura della birra Flying Fish, la tecnologia Core Linerless Solutions® verrà estesa a tutto il portafoglio prodotti SAB, permettendo di ridurre l’impatto ambientale del Gruppo di 57 tonnellate di scarti all’anno, solo in Sud Africa.

L’adozione di etichette di tipo linerless ha reso necessari, da parte di SAB, alcuni aggiornamenti sulla linea di produzione. La nuova dispensatrice linerless ILTI permette di applicare 36.000 etichette/ora e, grazie al minor spessore del materiale, ogni bobina contiene un numero doppio di etichette. La diretta conseguenza è un minor numero di cambi bobina durante il processo produttivo oltre a sensibile riduzione dei volumi trasportati e movimentati.

“Il progetto con SAB è stato un entusiasmante lavoro di squadra che ha segnato un importante sviluppo nell’innovazione di settore, dando a Ritrama l’opportunità di affermare a livello mondiale le sue capacità. Non vediamo l’ora di estendere ulteriormente questa tecnologia a beneficio dell’ambiente e della società”, ha detto Sergio Veneziani, product manager Core Linerless Solutions® di Ritrama.