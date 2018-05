Cordenons a Packaging Première: dentro la Cartiera e full immersion nella Cordenons Paper Experience

Il concept dello stand firmato Gruppo Cordenons propone un ritorno alle origini, al luogo in cui la carta nasce nella sua fisicità e materialità offrendo un affascinante e inedito sguardo alla cartiera. Dettagli, spazi e strumenti che dalla tradizione si sono evoluti per raggiungere gli attuali livelli di eccellenza, mantenendo intatto il sapore di un prodotto realizzato con la cura artigianale di un tempo. L’idea è evocare un concetto autentico di made in Italy che dall’idea e dallo sviluppo di carte creative uniche approda alla produzione, anch’essa frutto di un know-how tutto italiano riconosciuto nel mondo. In questa atmosfera di full immersion nell’universo della carta, Gruppo Cordenons invita i visitatori di Packaging Première a “giocare” con le carte, scoprendo e riconoscendo i tratti distintivi delle diverse Creative Paper che fanno parte del proprio ricco portfolio.

“Quello che desideriamo proporre è un approccio ludico che consiste nel toccare, fruire, fare esperienza delle diverse tipologie di carte creative con le loro caratteristiche: colori, patine, finiture, goffrature ed effetti speciali – spiega Katia Tedeschi, Direttore Marketing di Gruppo Cordenons –. Enfatizzando l’aspetto multisensoriale delle nostre creative paper offriamo ai brand dei diversi settori del lusso l’ispirazione per la creazione di packaging, shopping bag, immagini coordinate, greeting card, cataloghi e libri di pregio, invitandoli a scegliere il supporto più adatto ai loro progetti con maggiore consapevolezza ed empatia”.

Tra le protagoniste della kermesse milanese brilla STARDREAM 2.0, l’ultima nata della serie Pearl&Dream, dopo il debutto a Luxe Pack Montecarlo e il successo riscosso all’edizione di Shanghai, si presenta ufficialmente al pubblico italiano. Caratterizzata da eccezionale lucentezza resa dinamica dall’effetto cangiante, si propone come evoluzione dell’affermato brand STARDREAM offrendo oltre all’effetto luccicante anche un maggiore spessore. Una carta vincente anche per la sua versatilità in quanto soddisfa la richiesta di un’estetica glamour e scintillante, confermata anche dai trend della moda, e allo stesso tempo si propone come supporto eco-sostenibile essendo prodotta con il 40% di fibre post-consumer.

In mostra l’intera gamma di carte destinate al packaging di alta gamma tra cui la best seller Leatherlike, l’iconica Plike, le naturali Wild e Papermilk accanto alla nuova versione del campionario Pack&Lining che propone un’offerta completa di soluzioni specifiche per il packaging di alta gamma. Tra le carte che fanno parte di questa famiglia una selezione di carte goffrate come Artelibris, proposta in un’ampia gamma di colori, Astropack, dalla superficie naturale, e Astroprint, disponibile in un’ampia varietà di pattern. Ma le novità non finiscono qui: la visita allo stand Gruppo Cordenons si preannuncia all’insegna della Paper Experience.

Gruppo Cordenons vi aspetta a Packaging Première, Mi-Co 15-17 maggio 2018, stand D43-E44