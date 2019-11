Lo scorso 15 novembre si è svolto a Milano il Convegno Tecnico Gipea 2019, alla presenza di oltre 100 partecipanti tra soci effettivi, simpatizzanti e relatori.

L’evento è stato aperto dal discorso del Presidente Elisabetta Brambilla , durante il quale è anche stata annunciata la data del prossimo congresso di primavera, che si terrà a Bologna il 22 e 23 maggio 2020 .

Nel corso della giornata sono stati approfonditi vari temi di grande attualità per il settore dei produttori di etichette. Uno degli argomenti più trasversali è stato quello della sostenibilità , trattato sia da un punto di vista più generale con l’intervento di Italo Vailati su Plastic Strategy ed economia circolare, sia da un punto di vista più specifico e di settore con la presentazione di Anna Perego e Piero Pozzi sugli inchiostri compostabili.

Discusse anche le novità e l’orientamento del mercato della stampa osservati in LabelExpo 2019, a cura di Michele Libori, e lo stato dell’arte e le limitazioni in materia di carte termiche durante l’intervento di Alberto Quaglia, che ha posto particolare attenzione sull’analisi e l’evoluzione delle normative che regolano l’uso di Bisfenolo A a livello europeo.

Grande rilievo è stato dato al piano di comunicazione 2019. L’attività è stata curata da Mara Baschieri e Giovanni Daprà, che oltre ad aver portato Gipea sulla piattaforma social Linkedin, hanno anche annunciato l’imminente implementazione di notizie e informazioni tecniche utili per gli Associati.

Infine è stata presentata da Gianluca Cinti l’ottava edizione dell’Osservatorio Economico del settore degli etichettifici, elaborato da Studio Partners e commentato in sinergia con Federico Visconti, Rettore dell’università LIUC. Il quadro emerso da questo Osservatorio Economico è quello di un settore in salute, che mantiene uno sguardo positivo e prevede ulteriori margini di crescita nei prossimi anni.