Convegno Tecnico Gipea 2018

L’Appuntamento è previsto per il 23 Novembre presso l’Hotel Melià di Milano.

Gipea nel corso dell’ultimo anno si è impegnata per migliorare i servizi ai propri associati operando attraverso il rinnovamento del sito e rivedendo il quaderno per la produzione di etichette a contatto con gli alimenti.

Nel primo caso si tratta di un aggiornamento fatto per fornire maggiori informazioni alle aziende e per creare un forum di discussione dove potranno essere affrontati i temi di maggiore interesse per gli associati.

La revisione del quaderno sulle etichette a contatto con gli alimenti si è resa necessaria a seguito del mutato quadro legislativo che ha imposto nuove regole ai produttori di materiali a contatto con gli alimenti.

Il programma della mattinata, oltre la presentazione dei dati di settore in Europa, dedicherà spazio alla stampa flexo, attraverso la presentazione delle attività di ATIF e dei servizi che può dare a tutti gli stampatori, e terminerà con una relazione su cosa si muove oltre oceano e delle nuove idee per percorsi produttivi sempre più efficaci e standardizzati che permettono una migliore gestione del processo di stampa.

Nella sessione del pomeriggio ci sarà la tradizionale presentazione dell’Osservatorio Economico del settore, giunta alla settima edizione, con un focus particolare sugli effetti del progetto Industria 4.0.

“Rivolgiamo un particolare invito ai giovani che lavorano azienda affinché partecipino al convegno Gipea. Una giornata spesa fuori dalla propria azienda non è una giornata persa, ma diventa un’occasione di confronto e crescita professionale. L’associazione rappresenta il luogo ideale per discutere i problemi che quotidianamente si presentano in azienda e che sono uguali per tutti.

In questo modo si contribuisce a fare crescere la cultura del settore e di conseguenza crescono le opportunità di vedere riconosciuto il reale valore tecnologico e di servizio del prodotto etichetta”, commenta Italo Vailati di Gipea.