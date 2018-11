Convegno su “Economia circolare, sostenibilità e futuro del packaging”

Lo scorso 13 novembre si è svolto nella sede di Unindustria di Como il convegno “Circular Economy, sostenibilità e futuro del packaging” organizzato dal Comitato Grafici di Como in collaborazione con Unindustria Como.

Ad aprire l’evento, Elia Gerosa, Presidente del Comitato Grafici di Como e Direttore Tecnico e Produzione di Cellografica Gerosa S.p.A. il quale ha salutato e ringraziato gli intervenuti, lasciando la parola ai singoli relatori. Al convegno, moderato da Luca Maria De Nardo, Publisher & consultant presso Elledi S.r.l., sono intervenuti: Antonio Protopapa, Direttore Ricerca e Sviluppo presso Corepla, Stefano Cavallo, Business Development Manager di NatureWorks S.r.l. e Rodolfo Cattoi, Responsabile Regulatory Affairs di Montello S.p.A. i quali hanno fornito una panoramica globale sui diversi aspetti inerenti alla sostenibilità nel packaging flessibile e agli scenari futuri. Un’occasione di confronto durante la quale sono state affrontate tematiche legate alla progettazione, alla raccolta e al riciclo degli

imballaggi plastici.

Il dibattito, che ha visto l’intervento delle amministrazioni locali e delle aziende di settore, si è concentrato anche sulle nuove Direttive e gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per la riduzione dei rifiuti, volti a compiere la transizione verso un’economia più forte e più circolare, nell’ottica di un utilizzo più sostenibile delle risorse.

Negli ultimi anni, infatti, si è manifestata sempre più la consapevolezza che il modello lineare di crescita economica perseguito negli anni passati non è più adatto alle esigenze attuali. L’economia circolare ha, invece, l’obiettivo di mantenere quanto più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse, riducendo la produzione di rifiuti al minimo. In tal modo, la sostenibilità e le performance dei processi produttivi crescono di pari passo, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, a beneficio anche delle future generazioni.

Il primo relatore, Antonio Protopapa, Direttore ricerca e sviluppo di Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, ha illustrato quali sono le nuove sfide tecnologiche che ci si trova ad affrontare nel momento in cui un imballaggio viene avviato a riciclo.

Successivamente la parola è passata a Stefano Cavallo, Business Development Manager di NatureWorks, azienda leader nella produzione e commercializzazione di plastica “bio”. Durante il suo intervento, gli ospiti in sala hanno potuto conoscere le caratteristiche principali dei nuovi materiali “bio” prodotti da risorse rinnovabili nonché i benefici ambientali che derivano dal loro utilizzo.

Rodolfo Cattoi, Responsabile Regulatory Affairs per Montello Spa, azienda che si occupa di riciclo meccanico di imballaggi di plastica post-consumo e di riciclo organico, ha chiuso il convegno approfondendo le conoscenze di ciò che succede ai packaging in materiale plastico una volta arrivati a fine vita, oltre alle dinamiche e le problematiche che può trovarsi ad affrontare un riciclatore.