Convegno: “Riciclare oggi imballaggi e prodotti a base cellulosica” – 19 giugno presso CQC di Lucca

Il prossimo 19 giugno alle ore 14.00 si terrà, a Lucca presso CQC, un seminario dal titolo RICICLARE OGGI IMBALLAGGI E PRODOTTI A BASE CELLULOSICA organizzato dal Centro Qualità Carta CQC con Aticelca e Comieco. All’evento interverranno Eliana Farotto di Comieco sui nuovi packaging sostenibili in carta e cartone , Massimo Ramunni, Segretario di Aticelca, sulla progettazione e la comunicazione della sostenibilità della carta e Marco Buchignani del CQC sul nuovo metodo Aticelca 501. Sono inoltre previste alcune testimonianze aziendali fra cui V. Pack – Innovative Packaging Solutions che ha recentemente esposto, alla fiera Ipack-Ima, il primo packaging che riporta il logo “Riciclabile con la carta” by Aticelca. Grazie al metodo sviluppato il produttore ha ridotto dell’85% la componente plastica a vantaggio della carta.

Il crescente interesse del consumatore per le tematiche di riciclabilità dei materiali, biodegradabilità e compostabilità degli imballaggi in carta e cartone, anche accoppiati ad altri materiali, hanno portato all’individuazione di metodiche di analisi di queste caratteristiche, sviluppate e recentemente aggiornate.

Per quanto riguarda la riciclabilità, a fine 2017 è stato emesso il nuovo metodo Aticelca MC 501 che prevede anche la certificazione con un marchio registrato Aticelca; una qualifica che consente ai produttori ed utilizzatori di materiali o prodotti a prevalenza cellulosica di comunicare ai propri clienti il livello di riciclabilità dei materiali o prodotti, valorizzandone le caratteristiche di ecosostenibilità.

Nel seminario, che si rivolge prevalentemente ad aziende produttrici ed utilizzatrici di imballaggi, oltre a far conoscere nel dettaglio il nuovo metodo della riciclabilità, verranno esposti i requisiti per ottenere la certificazione di compostabilità dei prodotti a base di cellulosa, con le testimonianze di alcune aziende che esporranno le loro esperienze.

Il programma della giornata dedicata alla RICICLABILITÀ si apre con un OPEN LAB del Laboratorio Centro Qualità Carta. Dalle ore 11:00 alle 12:30 saranno organizzate visite su prenotazione con dimostrazioni di analisi e prove sulla riciclabilità.