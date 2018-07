Control Techniques ingaggia come testimonial, l’Uomo più Forte del Mondo

Control Techniques, azienda specializzata nella progettazione e produzione di azionamenti a velocità variabile, ha avviato una nuova e audace collaborazione con l’Uomo più Forte del Mondo.

Eddie Hall, ufficialmente l’uomo più forte del pianeta, ha prestato la sua forza eccezionale alla società gallese in qualità di ambasciatore ufficiale del marchio. Eddie, che ha raggiunto l’apice della propria carriera nella competizione dell’Uomo più Forte del Mondo, apparirà ora come volto di Control Techniques, aiutando a diffondere la conoscenza dei prodotti e delle competenze dell’azienda.

Control Techniques, con sede a Newtown, è presente in 44 Paesi ed è entusiasta di avere siglato l’accordo con Eddie. Anthony Pickering, Presidente di Control Techniques, ha detto: “Di recente l’Azienda è stata interessata da alcune importanti trasformazioni – nuovi proprietari, nuovi prodotti all’orizzonte – e volevamo un simbolo, che avremmo potuto usare per dare prova della nostra ritrovata fiducia.

“Control Techniques è e sarà sempre una società specialistica. Realizziamo azionamenti e tecnologie ad essi correlate e in questo campo vantiamo un retaggio di 45 anni di esperienza. L’idea di collaborare con un altro specialista britannico che ha gareggiato – e vinto – su scala globale ci ha affascinato molto.

“Dal 1973 abbiamo alle spalle una storia di decisioni prese coraggiosamente e lavorare con Eddie è l’ultimo di una lunga serie di primati di Control Techniques. Non vediamo l’ora di assistere alle reazioni del mercato quando vedranno che cosa abbiamo in serbo con Eddie”.

Come parte dell’accordo, Eddie contribuirà a promuovere Control Techniques a livello globale in una serie di annunci pubblicitari, apparizioni pubbliche e altri progetti.

Eddie ha aggiunto: “Control Techniques è, come me, uno specialista nel proprio campo. Capisce l’importanza di identificare i vostri punti di forza e di lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi.

“Sono entusiasta di essere il volto di una storia di successo britannica in Control Techniques, e non vedo l’ora di aiutare la squadra a darne il giusto risalto.”