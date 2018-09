Contiweb formalizza l’indipendenza nel 40° anniversario

Contiweb, azienda specializzata nelle tecnologie all’avanguardia per l’essiccazione avanzata e per prodotti per la movimentazione della bobina per il settore della stampa ha annunciato ufficialmente di essere un’azienda indipendente.

La formalizzazione della sua indipendenza, che coincide con il 40° anniversario dell’azienda, vede Contiweb consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nelle soluzioni offset a bobina e continuare a migliorare l’offerta nel mercato digitale e nel settore delle etichette e degli imballaggi. Precedentemente affiliata di Goss International, che ora si è fusa con manroland web systems, Contiweb continuerà a operare sotto la proprietà di American Industrial Partners (AIP), una società di investimento focalizzata sulla creazione di società industriali di media entità.

“Siamo entusiasti di celebrare questa doppia pietra miliare”, afferma Bert Schoonderbeek, direttore generale di Contiweb. “Oltre a consentirci di continuare a sviluppare soluzioni all’avanguardia che forniscono la migliore risposta alle sfide dei nostri clienti, questo nuovo assetto ci consentirà anche di promuovere la consapevolezza del nostro marchio in tutto il mondo e di creare importanti partnership con i nostri clienti, fornitori e il nostro gruppo eterogeneo di partner OEM, tra cui Goss e manroland.

“Negli ultimi 40 anni, abbiamo costruito la nostra reputazione di leader nel settore dell’offset a bobina grazie alle nostre innovative soluzioni basate sui risultati. Queste includono l’essiccatore Contiweb Ecoset che fornisce ai nostri clienti affidabilità di produzione con incredibile efficienza energetica e, più recentemente, la macchina da stampa offset Contiweb Thallo per imballaggi. Con un mercato degli imballaggi flessibili che continua a crescere a un ritmo costante, riteniamo che le capacità produttive di questa macchina da stampa svolgeranno un ruolo fondamentale nell’espansione della nostra base di clienti e nel consolidamento della nostra presenza all’interno di questo settore”.

Assistenza clienti completa e una rete dedicata di rivenditori in tutto il mondo

In oltre quarant’anni, Contiweb ha sviluppato un’ampia gamma di strumenti e servizi per l’ottimizzazione dell’attività, per ottimizzare la produttività e promuovere la competitività dei clienti. Questi includono un servizio di consegna e assistenza online 24 ore su 24, fornendo ai clienti un servizio 24 ore su 24 per mantenere i tempi di attività e aumentare la produzione.

Commentando l’impatto che l’indipendenza di Contiweb avrà sui clienti, Rutger Jansen, direttore vendite di Contiweb, spiega: “Anche dopo questo annuncio il nostro canale di servizi e comunicazione resterà invariato sia per i clienti esistenti che per quelli nuovi. Continueremo a collaborare direttamente con le aziende europee e americane e a rafforzare le nostre relazioni con i clienti anche in altre parti del mondo con la creazione di una rete globale di vendita e assistenza”.

Costituita da consolidati fornitori, la rete continuerà a far crescere la vendita delle soluzioni innovative di Contiweb relativamente alla stampa offset a bobina, digitale, etichette, imballaggi e finitura, oltre a offrire ai clienti supporto e formazione completi.

Schoonderbeek conclude: “Vorremmo congratularci con Goss e Manroland per la loro fusione e in particolare ringraziare Goss per il suo costante supporto negli anni. Non vediamo l’ora di far diventare questa relazione consolidata una nuova opportunità”.