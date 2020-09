“Contest Solobirra”: edizione 2021 focus sulla creatività e l’originalità con Best Pack, nuovo concorso dedicato al packaging

Aperte le iscrizioni ai concorsi di Solobirra, l’area speciale di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza dedicata al settore brassicolo artigianale.

Oltre al concorso tecnico Solobirra che valuta le qualità organolettiche, e a Best Label, che mette in gara le etichette, Hospitality lancia Best Pack per premiare l’originalità e la creatività dei packaging.

Tra le novità dell’edizione 2021 anche la collaborazione con Fedrigoni, gruppo leader in Italia e in Europa nella produzione di carte speciali e prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica. Tra i partner, confermato per il terzo anno consecutivo, Arconvert Ritrama (del Gruppo Fedrigoni), leader globale di mercato nella produzione di materiali autoadesivi per l’industria dell’etichettatura.

Al concorso tecnico Solobirra possono essere candidate tutte le birre artigianali non pastorizzate, realizzate da Birrifici, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub; ai due contest grafici Best Label e Best Pack sono inoltre ammesse candidature da parte di studi grafici o di comunicazione, progettisti, tipografie e cartotecniche che abbiano realizzato una etichetta o un imballaggio destinati alla produzione artigianale.

Le premiazioni si terranno nei primi due giorni Hospitality, la più completa fiera italiana dell’Ho.re.ca., che per la 45esima edizione è in programma dall’1 al 4 febbraio 2021 presso il quartiere fieristico di Riva del Garda, nell’area Solobirra, vetrina d’eccellenza per il business brassicolo tra esposizioni, degustazioni e formazione di alto livello.

Il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina web di Solobirra sul sito di Hospitality oppure direttamente sulla piattaforma eventbrite:

Solobirra 2021; https://bit.ly/2FcLN1l

Best Label 2021; https://bit.ly/3lYffIW

Best Pack 2021; https://bit.ly/3heJMie