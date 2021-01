Concorsi Solobirra: c’è tempo fino al 31 marzo per l’iscrizione a Best Label e Best Pack

Prorogati i termini per l’iscrizione ai concorsi di Solobirra, l’area speciale di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza dedicata al settore brassicolo artigianale. Inizialmente fissata tra dicembre e gennaio, la deadline per la presentazione delle candidature per Solobirra, Best Label e Best Pack è stata estesa fino al 31 marzo 2021.

Le giurie si riuniranno in primavera per valutare le qualità organolettiche, la creatività delle etichette, e l’originalità dei packaging per assegnare i riconoscimenti.

C’è tempo quindi fino al 31 marzo per inviare le migliori creazioni artigianali non pastorizzate, realizzate da Birrifici, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub, per il concorso tecnico Solobirra che ne valuterà le qualità organolettiche e gustative. Stessa scadenza anche per i concorsi grafici Best Label e Best Pack, realizzati in partnership con Fedrigoni e Arconvert Ritrama. Studi grafici o di comunicazione, progettisti, tipografie e cartotecniche possono sottoporre alle giurie le etichette o li imballaggi più innovativi destinati alla produzione brassicola artigianale.

I regolamenti e le modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina web di Solobirra sul sito di Hospitality oppure direttamente sulla piattaforma eventbrite.