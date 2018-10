Concordato preventivo Cartiere Paolo Pigna Spa

TRIBUNALE DI BERGAMO

CONCORDATO PREVENTIVO CARTIERE PAOLO PIGNA S.P.A. N. 28/2015

Giudice Delegato: Dott.ssa Giovanna Golinelli

Commissari Giudiziali: Dott. Carlo Pagliughi, Avv. Maria Grazia Giampieretti, Dott. Claudio Ferrario

INVITO AD OFFRIRE

Il Concordato Preventivo Cartiere Paolo Pigna S.p.A. comunica che in data 2 agosto 2018 è pervenuta un’offerta irrevocabile per l’ acquisto in “lotto unico ed inscindibile” delle partecipazioni detenute da Cartiere Paolo Pigna S.p.A. nel capitale sociale di Pigna Envelopes S.r.l. (9,43%) e di Rilecart S.r.l. (100%) per il corrispettivo complessivo di Euro 800.000,00 oltre oneri di legge . Cartiere Paolo Pigna S.p.A. invita gli interessati all’acquisto a presentare la propria offerta -con le modalità e i termini previsti nel disciplinare di vendita allegato- entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Invito ad Offrire.

Per ulteriori informazioni si invita a visualizzare gli allegati sul sito www.asteannunci.it e a richiedere dettagli ai seguenti indirizzi PEC: cp28.2015bergamo@pecconcordati.it; pigna@pec.pigna.it.

