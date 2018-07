A livello europeo, il risparmio in costi energetici sarà di 176 milioni di euro e le emissioni di CO 2 diminuiranno di oltre 333 mila tonnellate(1).

Con il semplice passaggio dalle stampanti laser alla tecnologia inkjet di Epson, le aziende europee risparmieranno fino a 176 milioni di euro sui costi energetici e ridurranno di 333.041 tonnellate le emissioni di CO 2 .

Questi dati sono stati pubblicati nel primo report europeo sulla sostenibilità di Epson, The Green Choice, disponibile anche in italiano (www.epson.it/vision-and-strategy#green-choice), il quale rafforza ulteriormente l’impegno di Epson per quanto riguarda la responsabilità sociale d’impresa e mette in rilievo i risultati conseguiti, ponendo particolare attenzione sulle risorse umane, sul pianeta e sui processi.

I dati per l’Italia evidenziano risparmi significativi

Il report sottolinea che, utilizzando per quattro anni la tecnologia a getto d’inchiostro, in Italia le aziende risparmieranno fino a 29,4 milioni di euro sulla bolletta energetica e 58 mila tonnellate di CO 2 .

Verificati dall’ente di certificazione indipendente TÜV Rheinland, i vantaggi ambientali e finanziari per l’Italia si basano sul numero totale di stampanti inkjet per l’ufficio vendute nel 2016 e nel 2017, considerando anche i risparmi previsti associati all’utilizzo di tali stampanti in un periodo medio di quattro anni. È stato inoltre considerato il fattore di emissione di CO 2 del mix energetico in Italia.

Environmental Vision 2050: continua il forte impegno di Epson verso l’ambiente e le persone

Questi risultati supportano sia l’impegno dell’UE nella riduzione delle emissioni di gas serra del 20%(2) sia l’obiettivo di Epson di ridurre del 90% le emissioni di CO 2 durante il ciclo di vita di tutti i prodotti e servizi Epson entro il 2050, come previsto dalla sua Environmental Vision annunciata pubblicamente ben dieci anni fa.

Tali vantaggi sono possibili grazie al continuo sviluppo della tecnologia inkjet, che rispetto alla laser consuma fino al 96% di energia in meno, produce fino al 92% di CO 2 in meno e riduce fino al 99% la quantità di rifiuti prodotti(3).

“Il nostro obiettivo è offrire alle aziende in Europa una scelta chiaramente eco-sostenibile per i prodotti che utilizzano”, ha dichiarato Kazuyoshi Yamamoto, Presidente di Epson Europe. “Tutti i giorni i clienti lamentano l’esigenza di una tecnologia meno dannosa per l’ambiente, che sia anche conveniente ed efficiente. Ed è proprio questa la tecnologia offerta da Epson. Il risultato ottenuto, insieme ai benefici cumulativi, è merito delle aziende nostre clienti che hanno scelto di passare dalle stampanti laser alla tecnologia inkjet.”

Il primo report europeo sulla sostenibilità in azienda mostra i risultati finora raggiunti