Con la stampa sublimatica firmata EPSON, MCA DIGITAL amplia gli orizzonti del Textile Printing

Sull’onda della crescita a doppia cifra del mercato del Textile Printing, MCA Digital ha inaugurato il 2018 presentando il nuovo Catalogo di materiali tessili per la stampa Latex. L’azienda, sempre dinamica e proattiva, rilancia a fine anno annunciando l’accordo siglato con Epson per la commercializzazione della Serie SureColor SC-F. Una gamma di sistemi per stampa diretta in basse tirature su tessuti 100% cotone o misti e per stampa sublimatica su tessuti in poliestere senza pretrattamento, che apre le porte al mondo del fashion, dell’abbigliamento sportivo, dell’home decor e degli articoli promozionali. Il tutto con il denominatore comune della qualità di stampa e della produttività.

“Operiamo prestando massimo ascolto alle tendenze del mercato e alle esigenze latenti dei nostri clienti”, spiega Cristina Del Guasta, socio fondatore MCA. “L’accordo con Epson ci permette di arricchire ulteriormente la nostra gamma con soluzioni complementari che offrono ai clienti la possibilità di entrare in nuovi mercati sicuramente in crescita”. In particolare, la stampa sublimatica assicura ampia versatilità, dimostrandosi ideale per applicazioni che spaziano dai capi d’abbigliamento agli accessori per la casa.

La serie Epson SureColor SC-F comprende, infatti, diversi modelli, sia per stampa diretta con la garanzia di colori brillanti, contorni nitidi e materiali che risultano morbidi e soffici al tatto, sia a sublimazione per la personalizzazione di un’infinità di superfici, dalle tende ai cuscini, dagli articoli sportivi ai materiali rigidi come persiane e piastrelle in ceramica rivestite in poliestere. Il tutto con eccellenti prestazioni assicurate dagli inchiostri Epson UltraChrome in termini di luminosità dei colori e resistenza alla luce, ai lavaggi, alle abrasioni e alla sudorazione.

“Epson opera offrendo prodotti di qualità, con il valore aggiunto di assistenza e supporto qualificati. Valori che abbiamo ritrovato anche in MCA, a cui riconosciamo competenza e serietà nell’approccio con i clienti, oltre che capillarità sul territorio”, spiega Lorenzo Lepri – di Epson. Nella ricca Sala Demo di MCA Digital a Compodarsego è già a disposizione dei clienti per test personalizzati la stampante SC-F9300, top di gamma della serie Epson in termini di velocità, qualità e precisione.