Con la carta autoadesiva ecosostenibile Eden FSC™, Arconvert-Ritrama è ancora più “verde”.

Arconvert–Ritrama ha presentato una nuova carta naturale, composta fino al 50% da fibre di erba essiccata e per la parte restante da fibre di pura cellulosa vergine. L’innovativa composizione, oltre a conferire al materiale frontale una grana, un colore e un profumo erbaceo inconfondibili, consente di ridurne l’impatto ambientale al minimo.

La parola “Eden” ha il potere di evocare molte immagini e, andando a scovarne il significato originario, scopriamo che le parole che in ebraico significano “piacere” e “delizia” ne condividono la radice etimologica. Eden AP1300 WG74 FSC™ è una carta studiata appositamente per l’etichettatura di vini, alcolici, birre artigianali e cosmetici. L’etichetta prodotta con questa carta naturale trasmette una sensazione piacevole, invitando il consumatore ad assaporare il gusto e il profumo del prodotto che accompagna e interpretandone al tempo stesso la personalità, la storia, la qualità, il sapore e la fragranza. L’aspetto della carta può variare a seconda del lotto di erba utilizzato per la produzione, rendendo ogni etichetta unica. Ma non smetterà mai di trasmettere l’immagine di un prodotto ecosostenibile, biologico, naturale ed ecocompatibile, inconfondibile nel panorama delle etichette.

Grazie all’adesivo AP1300, caratterizzato da un’alta trasparenza e resistenza allo sbiancamento, l’etichetta garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di umidità e freddo.

La carta autoadesiva Eden AP1300 WG74 FSC™ è, senza dubbio, l’opzione perfetta per creare etichette che raccontano una storia.