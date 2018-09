BestInFlexo 2018: anche Esselunga entra in giuria

È stato completato il panel di giurati chiamati quest’anno a selezionare le aziende vincitrici del concorso BestInFlexo 2018. Entra in giuria Mauro Pascutto, Responsabile tecnico per la qualità di stampa e Packaging di Esselunga che, insieme ad Adalberto Monti Docente e Consulente Tecnico di Stampa, Massimiliano Corelli Responsabile Ufficio Acquisti Imballi Orogel, Wim Buyle Vice Presidente FTA Europe e Giandomenico Marcone – Responsabile Acquisti Pastificio Attilio Mastromauro Granoro, si occuperà di valutare i lavori inviati dagli stampatori.

La scadenza per l’invio dei campioni di stampa è il 28 settembre prossimo.

“Dopo tre anni di presenza, Claudio Rimondi di Coop, che ringrazio per l’impegno e l’entusiasmo, ha voluto lasciare spazio a nuove figure professionali per ampliare sempre di più la visibilità del lavoro realizzato dall’Associazione” dichiara Marco Gambardella Presidente ATIF. “Stiamo inoltre pianificando altre iniziative di coinvolgimento dei brand owner, un aspetto sul quale, da stampatore, sto puntando in modo particolare”.

La cerimonia di premiazione del BestInFlexo 2018 avrà luogo a Bologna martedì 20 novembre 2018, mentre il giorno successivo 21 novembre si svolgerà il FlexoDay, organizzato anche quest’anno in collaborazione con FTA EUROPE.