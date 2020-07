Comieco: aumentano le convenzioni (+10%) e la raccolta di carta e cartone gestite dal Consorzio (+ 600.000 ton)

Lo scorso 30 giugno si è tenuta ieri l’Assemblea dei Consorziati Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, presieduta dal Presidente Amelio Cecchini, durante la quale sono stati approvati il bilancio 2019, il piano specifico di prevenzione e il budget 2020.

Nel corso dell’Assemblea il Direttore Generale, Carlo Montalbetti, ha illustrato le novità previste dal nuovo Allegato Tecnico Carta sottoscritto con Anci e Conai che disciplina i rapporti tra Comieco e i Comuni italiani per la gestione dei rifiuti di imballaggio cellulosico.

Per quanto riguarda l’andamento della raccolta differenziata di carta e cartone, l’Assemblea ha preso atto dell’aumento del numero delle convenzioni, + 10%, che interesseranno oltre 54 milioni di cittadini, e delle quantità gestite da Comieco che nel 2019 si sono attestate sui 2 milioni di tonnellate.

A seguire, l’Assemblea ha riconosciuto come, nonostante le difficoltà intercorse durante l’epidemia di Coronavirus, unitamente alle gravi conseguenze congiunturali dovute alla crisi del mercato del macero, la filiera della raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone si sia confermata essenziale per il Sistema Paese. Si è così ancora una volta affermato il ruolo sussidiario al mercato che contraddistingue l’attività di COMIECO, a garanzia del corretto funzionamento della filiera del riciclo, in qualunque condizione.

E’ stata infine ratificata la cooptazione a nuovo consigliere di Pio Savoriti, Vicepresidente di Unirima, che subentra al dimissionario Roberto Romiti in rappresentanza della categoria “Riciclatori e/o Recuperatori”.