Comexi triplica le vendite e rafforza la sua presenza in Italia e nei Balcani offrendo un servizio tecnico locale

Negli ultimi due anni Comexi, specialista in soluzioni per la stampa e conversione degli imballaggi flessibili, ha triplicato le vendite in Italia e nei Balcani e per questo ha deciso di rafforzare la propria presenza nella zona, offrendo un servizio tecnico locale. L’azienda ha raggiunto un accordo con Convert Service che consente attualmente all’azienda italiana, con oltre 35 anni di esperienza nel settore del packaging e del converting, di offrire il servizio e l’assistenza tecnica ai clienti in Italia e nei Balcani.

Questa decisione è strategica per Comexi, infatti l’obbiettivo è di crescere nel mercato ed offrire la propria assistenza ai clienti in maniera più efficace. “Considerando la situazione generata dal COVID-19 è attualmente imperativo avere una presenza nel territorio, potendo sia offrire assistenza tecnica ed effettuare il montaggio delle macchine nuove”, spiega Alessandro D’Agostino, Area Manager di Comexi per l’Italia e i Balcani.

Il rapporto tra Comexi e Convert Service ha avuto inizio nel 2018. L’azienda italiana ha una vasta esperienza con le macchine di Comexi, come accoppiatrici, taglierine, stampanti flexo e offset, offrendo tecnici competenti per fornire assistenza in tempi rapidi. “Con questo accordo Comexi può rispondere alle esigenze del mercato in maniera ancora più efficace. In Comexi vogliamo mantenere l’eccellenza e l’efficienza del nostro servizio globale, migliorando nella velocità delle risposte e soprattutto parlando la stessa lingua dei nostri clienti. Convert Service ci permette di farlo in Italia e nei Balcani grazie alla presenza di tecnici locali dislocati su tutto il territorio”, dice Alessandro D’Agostino.

Convert Service, che ha sede a Premariacco (Udine), opera principalmente nel settore del converting e del packaging. Con uno staff di tecnici esperti, l’azienda offre servizi di manutenzione ed esegue assistenza in loco, oltre che montaggio e smontaggio di macchinari, sia in Italia che all’estero. Convert Service ha otto tecnici locali, diffusi in tutta la regione, per fornire assistenza tecnica locale. “L’accordo con Comexi è entusiasmante per noi. Ci dà l’opportunità di continuare a lavorare con un’azienda riconosciuta in tutto il mondo per il suo impegno e la costruzione di macchinari di altissima qualità “, afferma Vittorio Aguzzoli, titolare di Convert Service, che ammette che “offrire il nostro supporto e servizio tecnico locale è un incentivo a migliorare e crescere costantemente. Qualità, impegno, determinazione e umanità sono valori essenziali che definiscono Convert Service, valori che coincidono con quelli di Comexi”.