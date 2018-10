Colorcopy conferma la presenza a Viscom con gli storici brand e alcune nuove rappresentanze

Partito dalle tipografie per arrivare in quasi 30 anni di attività al mondo dell’industria, il Gruppo Colorcopy si attesta tra i leader di mercato con un catalogo sempre più ricco che guarda al futuro. Attivo nel nord e centro Italia con le due società Colorcopy srl e Large Format srl, il Gruppo si ripresenta a Viscom con un approccio sempre più poliedrico. Forte di un importante installato e di un giro d’affari che nel 2017 ha raggiunto quota 14M, la realtà bresciana si conferma punto di riferimento per gli operatori delle arti grafiche che ne riconoscono solidità, organizzazione, affidabilità e competenza. Ed è proprio dal dialogo costante con clienti fidelizzati e prospect che il Gruppo coglie ed interpreta le esigenze emergenti e i bisogni latenti. Da qui la continua ricerca di tecnologie specifiche per le diverse applicazioni, puntando su un rapporto qualità/prezzo/prestazioni sempre più efficiente, criterio utilizzato dal management di Colorcopy per selezionare i brand rappresentati. Partendo dalle ormai storiche partnership con Xerox per il piccolo formato e con Roland DG Mid Europe per il grande formato, passando per le più recenti collaborazioni con Brother per la stampa diretta su tessuto e Agfa per la commercializzazione della stampante ad alti volumi Anapurna, fino ad arrivare alle tecnologie con prestazioni industriali firmate Liyu, che comprendono sistemi roll-to-roll, flatbed e per stampa diretta su tessuto con configurazioni modulabili e ampliabili nel tempo che ad oggi rappresentano una delle vere novità nel panorama della visualcom.

Un catalogo che soddisfa qualsiasi esigenza in ambito di stampa, rispondendo ai bisogni del piccolo laboratorio grafico con sistemi entry level fino alle necessità di vere e proprie linee produttive di industrie attive nei più disparati settori merceologici. Ma la tecnologia in sé è solo un prerequisito per una realtà come il Gruppo Colorcopy. Un’organizzazione strutturata in grado di assicurare serietà e continuità, presente capillarmente nelle aree di competenza con 3 sedi (Brescia, Milano, Bologna) tutte dotate di sala demo e col nuovo show-room di San Marino, dove effettuare prove di stampa on demand. Un’affidabilità confermata dall’impegno del Gruppo a garantire il servizio diretto di assistenza tecnica e la fornitura di ricambi e materiali di consumo per tutti i brand rappresentati per un periodo di 5 anni dalla data di installazione. “Le tecnologie di ultima generazione che proponiamo vengono sottoposte ad accurate valutazioni sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista commerciale. La nostra volontà è quella di offrire soluzioni che rispondano sì a necessità produttive, guardando però anche alla profittabilità del business dei nostri clienti. Un approccio che nel tempo si è dimostrato particolarmente premiante, fidelizzando la clientela che è cresciuta con noi”, spiega Mauro Piotti — fondatore del Gruppo Colorcopy. In occasione di Viscom tutto il team aziendale e soprattutto la squadra di tecnici Colorcopy saranno a disposizione dei visitatori per ascoltare, condividere, testare e guidare nella scelta delle tecnologie più idonee alle specifiche esigenze, ampiamente rappresentate nella grande area espositiva dove verranno schierati tutti i sistemi di punta dei brand commercializzati.

