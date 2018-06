Clifton Packaging rinnova la fiducia a Koenig & Bauer

Clifton Packaging Group Ltd. è una delle aziende di packaging flessibili maggiormente in crescita del Regno Unito. Con il suo investimento in una terza macchina da stampa flessografica di KBA-Flexotecnica, l’azienda continua anche oggi questa collaborazione di successo tra le due case. “Siamo estremamente soddisfatti delle nostre due macchine. Assistenza, qualità e evoluzione della tecnologia ci hanno convinti ancora una volta a proseguire il nostro percorso di crescita con Koenig & Bauer. Vista la performance ottenuta in precedenza, e l’ottima collaborazione di lunga data, per noi era ovvio collaborare ancora una volta con Flexotecnica”, dice l’amministratore delegato Shahid Sheikh OBE. “Attualmente, inoltre, notiamo diverse sinergie nel mercato dei packaging flessibili, frutto dal vasto portfolio di prodotti di Koenig & Bauer. Per questo attendiamo con impazienza i nuovi sviluppi e le nuove soluzioni del nostro partner”. La nuova Evo XD di Koenig & Bauer, entrata in produzione agli inizi del 2018, è in uso principalmente per la stampa di packaging flessibili.

Innovazione, crescita, vasto portfolio di prodotti

La Clifton Packaging, fondata nel 1981, gode di un’eccellente reputazione e di un nome ampiamente conosciuto, soprattutto se si tratta di innovazioni. Negli scorsi anni, la Clifton ha registrato una crescita talmente notevole che la Borsa di Londra l’ha riconosciuta come una delle mille aziende top emergenti e più rapidamente in crescita del Regno Unito. L’azienda si è specializzata in imballaggi di altissima qualità per il settore dei beni di largo consumo e degli alimenti. I suoi prodotti vengono venduti in tutto il mondo, anche in Africa e in Medio Oriente. Grazie al suo vasto portfolio di materiali e soluzioni di imballaggio, la Clifton è in grado di reagire con prontezza alle esigenze della sua clientela. La Clifton Packaging, però, non si considera solo uno stampatore di packaging innovativo, bensì offre ai suoi clienti l’intero processo, dal concept fino al prodotto finito. Il Gruppo Clifton non soltanto stampa imballaggi e fornisce buste di imballaggio, ma propone anche l’imballaggio come prestazione di servizio, vende macchine per la lavorazione e l’imballaggio degli alimenti, compresi pesatrici multitesta e gruppi ausiliari, ed è, quindi, l’unica azienda di questo tipo a proporre soluzioni di imballaggio complete.

Nuova tecnologia per la Evo XD

La moderna EVO XD, con i suoi otto gruppi di stampa, una nuova generazione di essiccatoi e una tecnica di trasmissione e controllo di nuovo sviluppo, è perfetta per soddisfare esigenze di qualità elevatissima con i materiali più diversi. La rotativa flessografica a tamburo centrale presenta una larghezza del nastro di 1320 mm e lunghezze di taglio comprese tra 370 e 1000 mm. Tra le caratteristiche tecniche di spicco troviamo un sistema di ventilazione ad alto risparmio energetico nel ponte finale e l’innesto completamente automatico della pressione AIF, che non ha bisogno di inchiostro durante il processo di regolazione. La comoda regolazione della messa a registro ARF riduce al minimo gli scarti di avviamento. Tutte le funzioni automatiche e di controllo più importanti sono integrate nel nuovo touchscreen e permettono di lavorare in modo intuitivo. Per quanto riguarda l’automazione per accelerare i cambi lavoro, la EVO XD è dotata di tutti gli ultimi ritrovati della tecnica. A seconda del substrato, la macchina può raggiungere velocità fino a 500 m/min.