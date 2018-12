Dal 12 al 14 marzo 2019, presso il Centro fieristico di Monaco, in Germania, si terrà la 4a edizione di CCE International. Questo evento, l’unico in Europa dedicato alla produzione e trasformazione di cartone ondulato e teso, è un importante punto d’incontro per tutti gli esperti del settore. I visitatori potranno scoprire le ultime tendenze tecnologiche del settore del cartone ondulato e pieghevole, per esempio le innovative soluzioni per la personalizzazione del packaging. La serie di seminari aperti, iniziata con grande successo nell’edizione precedente, proseguirà nel 2019.

La tendenza verso il packaging riciclabile e sostenibile sta portando a una forte crescita nel settore del cartone ondulato e pieghevole. Per continuare a riscuotere successo in un mercato altamente concorrenziale, tuttavia, questo settore deve necessariamente adeguarsi alle nuove tendenze. Gli sviluppi tecnologici come la digitalizzazione e Industria 4.0 garantiscono forti potenzialità al settore. L’impiego di processi digitali nell’intera catena di produzione garantisce una produzione più intelligente ed efficiente, nonché una migliore pianificazione dei processi. Grazie alla digitalizzazione, inoltre, sono possibili nuove forme di comunicazione con il cliente. I sistemi smart di scatole pieghevoli svolgono una funzione importante nell’interazione con consumatori e clienti finali. Gli imballaggi sono rintracciabili durante l’intero processo di consegna, forniscono ai clienti le informazioni sul prodotto mediante un codice QR o integrano messaggi e design personalizzati per il cliente. Di conseguenza, il packaging sostenibile assume sempre più importanza nel marketing mix.

Seminari aperti

Nel 2019, CCE International prosegue con la fortunata serie di seminari aperti. I visitatori potranno assistere gratuitamente ai seminari quotidiani tenuti da esperti. Accanto a tematiche quali “sostenibilità” e “tecnologie di lavorazione”, uno dei seminari sarà incentrato sulla “stampa digitale”. Tra le numerose altre presentazioni, citiamo “The Digital Journey in Corrugated Packaging” a cura di HP Inc UK Limited, “Phototechnik, Digital High-Speed Printing – New Business Opportunities for Corrugated Converter” presentata da Durst, “New Equipment for Digital and Flexo-Postprint” di Koenig & Bauer e “Glue Application Trends in the Folding Carton and Corrugated Industry” a cura di Robatech. Il programma aggiornato dei seminari è disponibile nel sito di CCE International www.cce-international.com.

Focus sulle dimostrazioni dal vivo

Ad oggi, 122 espositori di 22 paesi hanno già prenotato uno stand alla fiera CCE International 2019, per una superficie netta occupata di 5.000 m2. La grande maggioranza delle aziende espositrici proviene da Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Cina. Molti espositori presenteranno dal vivo, negli stand, i propri macchinari e le proprie attrezzature per la produzione e la trasformazione di cartone ondulato e teso.

In occasione di CCE International sarà esposto un portafoglio completo di prodotti, e sarà illustrata l’intera catena di produzione. Il profilo della fiera comprende materie prime, macchinari, attrezzature e servizi per la produzione e la trasformazione di cartone ondulato e teso: carta (cartone ondulato e cartoncino); materiali di consumo; linea ondulato, attrezzature e componenti; macchinari per il converting del cartone ondulato e teso; design e CAD/CAM; processi e attrezzature di stampa; attrezzature per taglio, cordonatura e fustellatura; attrezzature ausiliarie; movimentazione e stoccaggio dei materiali; sistemi di gestione e reggiatura bancali; informatica di gestione (MIS) e sistemi di schedulazione impianti e estrazione e pressatura materiali di scarto. Con il suo profilo specialistico, CCE International si rivolge a buyer e utenti di macchinari per la produzione e la trasformazione del cartone ondulato e teso.

Informazioni importanti per i visitatori

CCE International 2019 avrà luogo nel salone B6 del Centro fieristico di Monaco, in Germania. Parallelamente, nei saloni A5 e A6 si svolgerà ancora una volta ICE Europe, la fiera internazionale per la trasformazione di carta, film e laminati, giunta all’11a edizione.

Da dicembre 2018 sarà a disposizione dei visitatori una brochure, cartacea o scaricabile dal sito di CCE International, in tedesco, inglese, francese, italiano e polacco.

I biglietti per CCE International 2019 potranno essere acquistati presso la biglietteria online da gennaio 2019. Il biglietto giornaliero costerà 24 € online e 38 € in loco, mentre l’abbonamento costerà 34 € online e 50 € in loco. Il biglietto consentirà inoltre l’accesso a ICE Europe 2019, che si terrà nella stessa sede. Entrambe le fiere saranno aperte martedì 12 marzo 2019 e mercoledì 13 marzo 2019 dalle 9:00 alle 17:00, e giovedì 14 marzo 2019 dalle 9:00 alle 16:00.