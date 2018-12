Cavanna vince nella categoria Innovazione del premio “Di padre in figlio – Il gusto di fare impresa”

Si è tenuta sabato 1 dicembre la cerimonia di premiazione del Premio “Di padre in figlio – Il gusto di fare impresa – VIII Edizione”, evento promosso da CERIF – Centro di ricerca sulle imprese di famiglia in seno all’Università Cattolica del Sacro Cuore – con il contributo di

Credit Suisse, LCA Studio Legale, KPMG, Mandarin Capital Partners, Lombard International Assurance e la collaborazione della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi e del Sole24Ore.

Dopo uno scrupoloso lavoro di analisi di tutte le candidature ricevute, la Giuria ha proclamato Cavanna S.p.A. come vincitore nella categoria Innovazione.

La motivazione, fa sapere il CERIF, è “per aver sviluppato numerosi brevetti

tecnologici su macchinari estremamente all’avanguardia per il confezionamento, in particolare, di prodotti alimentari. Tali macchinari vengono realizzati per soddisfare in modo unico le esigenze dei clienti italiani e stranieri.

In particolare, l’innovazione si manifesta in una spasmodica attenzione alla creazione di valore lungo la supply chain del cliente. Tale know how viene condiviso attraverso la creazione di un’Academy aziendale aperta anche all’esterno”.

Hanno ritirato il premio Alessandra e Riccardo Cavanna, amministratori delegati di Cavanna S.p.A..

La Giuria ha proclamato Donnafugata S.p.A. come vincitore assoluto. Menzione speciale anche per: Mantero Spa (Internazionalizzazione), Idea Spa (Giovane Imprenditore), Molino Rossetto (Storia e tradizione), Diemme Industria Caffè Torrefatti S.p.A (Piccole imprese), Fratelli Polli Spa (Apertura del capitale), M.E. Marittima Emiliana Spa (Donne al comando), Globalpesca Spa (Fratelli al comando).

“Il mondo imprenditoriale italiano è costituito per l’82% da aziende a conduzione familiare, di cui il 97% hanno meno di 20 dipendenti, e ogni anno sono oltre sessanta mila gli imprenditori coinvolti nel passaggio generazionale. – dichiara il Professore Claudio Devecchi, amministratore unico e direttore scientifico di CERIF – Durante l’ottava edizione del Premio di Padre in figlio, il Flowpack and Cartoning Systems Cerif ha avuto ancora una volta l’onore di premiare le aziende che si sono dimostrate più virtuose proprio nel delicato momento del passaggio generazionale, tanto che molte di esse sono già alla quinta generazione, qualcuna addirittura alla settima. La continuità della successione appare come

uno dei problemi più difficili e cruciali dell’azienda familiare, non sottovalutarlo è

il primo passo per affrontarlo al meglio.”.