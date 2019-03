cArtù® di Grifal premiato ai grandesignEtico International Award

cArtù®, l’innovativo cartone ondulato in grado di sostituire la plastica e altri prodotti chimici per l’imballo progettato e prodotto da Grifal, è stato insignito della Menzione d’Onore alla 15a edizione del grandesignEtico International Award. La giuria del premio, con la menzione d’onore, ha voluto riconoscere all’azienda “il suo impegno nella salvaguardia dell’ambiente, oltre al valore storico di un’azienda familiare che, dal 1969, continua a innovare, non solo nel proprio settore”.

Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni due anni dall’Associazione Culturale Plana ad aziende e designer che hanno saputo innovare nel design difendendo i valori dell’etica e della sostenibilità. Per il suo rilievo e la sua autorevolezza, il premio ha ricevuto il Patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Fondazione Symbola e ADI – Associazione per il Disegno Industriale.

Grifal, che proprio quest’anno celebra il 50° anniversario dalla sua fondazione, ha arricchito negli anni la propria offerta con prodotti innovativi, tra cui la vera rivoluzione è rappresentata proprio da cArtù®: la “reinvenzione” del cartone ondulato. Lo speciale sistema produttivo è in grado di creare strette onde ad arco alte da 8 a 20 mm generando il 50% di ondulazione in più rispetto al tradizionale cartone ondulato.

Di conseguenza, cArtù® è molto resistente alla compressione verticale pur mantenendo un peso e un consumo di carta limitati. Inoltre, l’altezza dell’onda conferisce a cArtù® proprietà ammortizzanti e di flessibilità che consentono di sostituire i materiali di protezione a base plastica tradizionalmente utilizzati negli imballaggi – come ad esempio il polistirolo – con un prodotto 100% in carta e 100% riciclabile.

Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta il giovedì 21 febbraio presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano, ha partecipato Fabio Gritti, CEO e Presidente di Grifal: “Siamo molto orgogliosi di ricevere questa Menzione d’Onore che va a premiare il nostro lavoro frutto di anni di ricerca e innovazione su processi produttivi e prodotti, coniugando sostenibilità e attenzione al design del packaging. Per noi di Grifal innovazione, sostenibilità e design vanno di pari passo con lo sviluppo del business stesso. È questa mentalità che ci ha permesso di differenziarci e crescere con successo in questi primi cinquant’anni di storia e che continuerà a guidare lo sviluppo della nostra impresa anche nei prossimi cinquanta.”

Una speciale esposizione dedicata ai progetti e prodotti delle aziende premiate con il grandesignEtico International Award, insieme alle opere di design industriale della mostra itinerante di ADI intitolata “Modulor o Algoritmo?”, vedrà protagonista anche Grifal con una installazione composta da tre bobine di cArtù® nei colori havana, rosso e nero, per dare ulteriore risalto alle caratteristiche di flessibilità e adattabilità del prodotto.