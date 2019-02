Cambio al vertice di Contiweb

Contiweb, specialista in soluzioni di stampa offset a bobina, annuncia le dimissioni di Bert Schoonderbeek dalla funzione di Chief Executive Officer, effettive dal 31 dicembre 2018.

Durante il suo mandato da CEO, Schoonderbeek ha svolto un ruolo chiave nell’affermazione di Contiweb come leader in ambito di soluzioni di offset a bobina e nell’espansione dell’offerta dell’azienda nel mercato digitale e nei settori di etichette e packaging. Più di recente, in occasione del 40° anniversario di Contiweb, ha sovrinteso con successo alla formalizzazione dell’indipendenza dell’azienda da Goss International.

Nonostante le sue dimissioni dall’incarico di CEO, Schoonderbeek continuerà a far parte del consiglio di amministrazione a tempo parziale in qualità di Chief Business Development Officer.

A partire dal 1° gennaio 2019, Rutger Jansen ha assunto la funzione di CEO e collaborerà con Schoonderbeek per garantire una transizione armoniosa.

“Dopo 24 anni di servizio come CEO di Contiweb, Bert è un’icona del settore”, dichiara Rick Hoffman, socio di American Industrial Partners, società proprietaria di Contiweb. “Sotto la sua infaticabile e stimolante leadership Contiweb ha conosciuto un’enorme crescita avviandosi verso l’indipendenza. Bert ha portato all’ingresso dell’azienda in nuovi mercati, tra cui quello delle etichette e del packaging, investendo al contempo in ambiti che continueranno a essere molto apprezzati dai nostri clienti.

Rutger Jansen afferma: “Bert ha contribuito in maniera decisiva all’instaurazione di forti relazioni con clienti, partner OEM e colleghi. Gli siamo profondamente grati per avere consentito a Contiweb di raggiungere il successo di cui gode oggi e non vedo l’ora di collaborare con lui nel suo nuovo ruolo di Chief Business Development Officer.”

Jansen è arrivato in Contiweb nel 1990, quando l’azienda era ancora nota come Stork Contiweb, e prima dell’acquisizione da parte di Goss International nel 2004 era Direttore Commericale e Service . Dopo l’acquisizione ha ricoperto diversi incarichi ed è stato promosso da Direttore Servizio Clienti a Direttore Service EMEAR. Nella sua ultima funzione di Direttore Commerciale, Jansen era responsabile dello sviluppo delle strategie go-to-market e di vendita, dell’elaborazione di nuove opportunità commerciali e della creazione di una rete di supporto per clienti e partner OEM.

Commentando la sua recente promozione, Jansen afferma: “Assumere il ruolo di CEO è un privilegio. Grazie alla preziosa leadership di Bert e al suo straordinario contributo ci troviamo in un’ottima posizione per continuare a cavalcare l’onda del successo. Non vedo l’ora di raggiungere altri sensazionali traguardi.