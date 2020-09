Boxmarche evento in streaming per la presentazione del “Living Company Report 2019”

Sarà presentato venerdì 18 Settembre alle ore 18 nel nuovo stabilimento Boxmarche

di Pergola il Living Company Report 2019.

Prevista anche diretta streaming su www.boxmarche.it e canale YouTube Boxmarche.

Presso il nuovo stabilimento di Pergola, Venerdì 18 Settembre 2020 Boxmarche alle ore 18 presenterà il Living Company Report 2019, un pregevole volume in cui l’azienda dal 2003, fra le prime PMI in Italia, pubblica ininterrottamente il Bilancio Integrato (di esercizio, sociale ed ambientale, analisi del capitale intellettuale).

Il tema dell’evento, ‘Ri-Nasci-Menti’, in un momento socio-economico così complesso vuole essere da parte dell’azienda di Corinaldo un messaggio di buon auspicio per il futuro. Boxmarche vuole infatti ripartire (RI) dalla voglia di reagire e di cambiamento (NASCI) spinta dalle Persone (MENTI). Voglia di fare, ottimismo e positività: “Il nostro obiettivo vuole essere quello di promuovere un cambiamento per indicare una direzione: rinascere, appunto” spiega il Presidente Tonino Dominici “Il trauma profondo che abbiamo vissuto ha segnato la nostra esistenza ma ha generato al tempo stesso idee che ci hanno dato nuova forza. Ecco allora che dai pericoli si creano opportunità. Questo ha ovviamente un impatto anche sull’impresa: la nostra azienda dovrà ripensare al proprio modello di business con convinzioni e capacità nuove propri di Persone che evolvono verso una maggiore autonomia e ispirate sempre più dalla ‘Mania di Fare Meglio’ con fiducia e positività.“

Il visual design del LCR, ideato da DMP Concept di Senigallia è ispirato, appunto, ad alcune delle opere più importanti del rinascimento italiano come la Gioconda, il David, la la Venere di Botticelli, la Città ideale, la Venere di Tiziano, il Doppio ritratto dei duchi di Urbino. Tra questi anche la Madonna del Perugino e gli stucchi del Brandani a Palazzetto Baviera di Senigallia, recentemente restaurati anche grazie al contributo di Boxmarche. Tutte le opere sono state ‘rilette’ in chiave contemporanea con tratti minimali e colori accesi, dando corpo a particolari e segni che, estrapolati dal contesto originale, assumono una autonoma e gustosa caratterizzazione. Anche il logo creato per l’evento Ri-nasci-menti mostra un’evoluzione stilistica dei caratteri tipografici, a simboleggiare il cambiamento.

La presentazione, condotta da Massimiliano Colombi, sociologo ed esperto di cambiamento organizzativo, sarà l’occasione per inaugurare il nuovo stabilimento Boxmarche di Pergola dedicato alla produzione di Halopack, vassoio eco-friendly in cartoncino per alimenti freschi confezionati in atmosfera protettiva e skin in grado di ridurre del 90% l’utilizzo di plastica. Interverranno, fra gli altri, il biblista fra Alberto Maggi autore della prefazione “Fede e Cambiamento”, Cesare Tomassetti, Dottore Commercialista e Revisore Legale, per illustrare i dati del nuovo Living Company Report, Claudio Paolinelli, Professore universitario, con un excursus sul Rinascimento tra Corinaldo e Pergola, oltre a diversi componenti del Team Boxmarche per illustrare i prossimi progetti e attività dell’azienda.