Bompan: a Viscom l’inizio di un nuovo percorso

Bompan accelera verso il futuro e lo fa partendo da Viscom, l’appuntamento fieristico più importante per il mercato italiano che quest’anno rappresenta per l’azienda il punto di inizio di un nuovo percorso. Qui, in uno stand avveniristico progettato secondo un inedito concept, sarà esposto il meglio dell’ampia gamma di stampanti e plotter da taglio firmati Mimaki. Soluzioni hardware, ma anche software e inchiostri di ultima generazione ottimizzati dal reparto R&D del brand nipponico con l’obiettivo di creare nuove tendenze di mercato ed offrire strumenti di produzione all’avanguardia con una sensibilità elevata alla sostenibilità ambientale.

‘Saper rispondere efficacemente a qualsiasi esigenza ed essere sempre un passo avanti sul mercato’, questo il fil rouge che accomuna Mimaki e il suo importatore esclusivo per l’Italia, Bompan. “Come ogni anno aspettiamo il palcoscenico di Viscom per presentare le più recenti novità tecnologiche messe a punto da Mimaki che arricchiscono costantemente un’offerta già molto competitiva e apprezzata dai professionisti. Anche in questa occasione lanceremo interessanti innovazioni con funzionalità uniche, che sveleremo in anteprima a tutti coloro che verranno a visitare il nostro stand”, dichiara Rachele Bompan, CEO di Bompan srl. “Il nostro obiettivo, in linea con la vision del gruppo Mimaki ‘Something new, something different’, è sempre puntato verso il futuro e quest’anno abbiamo voluto rappresentare visivamente questo leitmotiv anche nel design high-tech del nostro spazio espositivo anticipando importanti novità corporate in termini di approccio al mercato che si susseguiranno per tutto il 2019”, conclude Massimo Bompan, Presidente di Bompan srl.

Nel moderno stand Bompan, cuore della kermesse milanese, saranno come sempre numerose le tecnologie presentate delle tre business unit aziendali. La divisione Sign&Graphics, con il più esteso ventaglio di sistemi per la comunicazione visiva, dove i riflettori saranno puntati in particolare sulle innovative e versatili Print&Cut UV LED della Serie UCJV. La finitura immediata dopo la stampa, l’elevatissima qualità, la più alta velocità con inchiostro bianco e l’inedita funzione di stampa a 5 strati, sono alcune delle caratteristiche più apprezzate di questi sistemi.

L’Industrial Products includerà tutte le soluzioni Mimaki che soddisfano le richieste di personalizzazione di piccolo e grande formato dell’industria e del settore promozionale. Tra le macchine small format in esposizione la flatbed UJF-7151 PLUS che coniuga eccelsa qualità ed elevata produttività su un formato 50×70 cm. La tecnologia UV LED di Mimaki, comune agli Industrial Product, permette di stampare su diversi supporti tra cui plastica, legno, metallo e vetro fino a 15 cm di spessore con effetti particolari, anche metallizzati, e di personalizzare persino oggetti cilindrici con la stampa diretta a 360º grazie all’esclusiva Opzione Kebab. In mostra anche JFX500-2531, il top di gamma, molto apprezzata dagli utilizzatori per le altissime prestazioni, per l’eccezionale capacità di stampare fino al carattere corpo 2 perfettamente leggibile e di realizzare effetti a valore aggiunto quali matt&gloss e rilievi. Con una produttività di 60 mq/h questo sistema è leader indiscusso nella sua categoria e fissa nuovi standard in termini di velocità, flessibilità e sostenibilità ambientale.

Fari puntati anche sulla stampante 3D full-color 3DUJ-553, già insignita di prestigiosi riconoscimenti internazionali come il 3DPI Awards 2018 e l’EDP 2018, che trova ampio spazio di utilizzo anche nel mercato della comunicazione visiva. Una soluzione unica con caratteristiche esclusive quali le capacità cromatiche (oltre 10 milioni di combinazioni di colori in strati sottilissimi) che garantiscono una qualità fotografica, l’inchiostro trasparente, il materiale di supporto idrosolubile che può essere lavato via facilmente riducendo i tempi di produzione e gli scarti.

Per il secondo anno consecutivo Mimaki Bompan Textile, nata nel 2017 dalla joint venture tra Mimaki Europe BV e Bompan Srl, avrà parte importante all’interno dello stand per mostrare le nuove soluzioni di stampa e pre-post trattamento del tessuto. In particolare verrà presentata in anteprima sul mercato italiano la nuova Mimaki TS55-1800, il rivoluzionario sistema a sublimazione che segna una svolta nella stampa digitale del tessuto per le sue caratteristiche esclusive: alta risoluzione ed elevata produttività combinate con bassi costi operativi e la possibilità di utilizzare come optional il Mini Jumbo Roll, ideale per produzioni ad alto volume.

Mimaki Bompan Textile, che conferma il sodalizio che lega le due realtà con vicendevole stima e unità d’intenti, ha come obiettivo quello di promuovere la digitalizzazione dei processi di stampa nell’industria tessile, ma anche mostrare come il textile printing possa essere impiegato nella comunicazione visiva con sorprendenti risultati.

Bompan esporrà al centro del Pad. 8 – Stand G20-G26-E23-E27