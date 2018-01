BOBST presenterà la nuova flessografica a tamburo centrale all’evento “20SEVEN – We make it happen”

In linea con l’impegno e il successo che la contraddistinguono nello sviluppo di soluzioni per il settore della stampa di imballaggio, BOBST ha organizzato una Open House opportunamente intitolata “We make it happen” che si svolgerà il 27 e il 28 febbraio 2018 in Germania nel Competence Center dello stabilimento di Bobst Bielefeld, Centro d’eccellenza BOBST per la tecnologia di stampa flessografica per le macchine a tamburo centrale. L’evento verterà sul processo di stampa con gamma cromatica estesa (ECG) a sette colori, combinato con il lancio della nuova flexo BOBST 20SEVEN.

La 20SEVEN, un’evoluzione del modello 20SIX, è un esempio significativo di come le macchine BOBST, attraverso il miglioramento costante delle tecnologie innovative sviluppate, mirato non soltanto ad incrementarne l’efficienza ma anche a renderle adatte alle nuove tecnologie di processo, siano sempre all’avanguardia delle tendenze di mercato, nonché strumenti di produzione funzionali e redditizi per gli utilizzatori. Gli sviluppi tecnici che caratterizzano la 20SEVEN massimizzano la ripetibilità e l’omogeneità del processo di stampa, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta alla stampa con gamma cromatica estesa.

Le dimostrazioni di stampa non mancheranno di evidenziare le ottime prestazioni della nuova macchina con la stampa in eptacromia, mentre imprese proprietarie di rinomati marchi e trasformatori illustreranno la loro esperienza e animeranno, con altri esperti del settore, la tavola rotonda dedicata a questo processo di stampa. L’evento offrirà inoltre numerose opportunità di networking e discussioni informali durante i break e alla fine del programma ufficiale.

La vasta gamma di e-services disponibili per troubleshooting, controllo della produzione e aumento della produttività, che consentono alle macchine installate BOBST di operare sempre al massimo delle prestazioni, verrà presentata nel nuovo Training Center di Bobst Bielefeld recentemente creato per attività di formazione e di ricerca e sviluppo.

In entrambi i giorni il programma si svolgerà dalle 10:30 alle 16:30. I visitatori possono registrare la propria partecipazione nella sezione dedicata alle manifestazioni del sito internet BOBST.