BOBST MASTERCUT 106 PER

Massimo della velocità e della produttività

Lo scorso anno, in occasione di Drupa, BOBST ha presentato la fustellatrice più automatizzata e produttiva mai realizzata: la nuova Autoplatina® MASTERCUT 106 PER. Questo modello di Autoplatina® vanta una serie di funzionalità innovative che facilitano impostazione, funzionamento, precisione e affidabilità ed è ora disponibile sul mercato italiano.

MASTERCUT 106 PER è in grado di gestire un’incredibile varietà di materiali, dal cartoncino teso da 2.000 g/2 (e cartone ondulato fino a uno spessore di 4 mm) alla carta leggera da 70 g/m2. La dimensioni massime del foglio supportato sono 1.060 x 760 mm e quelle minime 400 x 350 mm. Nonostante offra prestazioni complesse, impostare e utilizzare MASTERCUT 106 PER è molto semplice, anche grazie alla nuova interfaccia uomo-macchina.

“MASTERCUT 106 PER è la nostra fustellatrice Autoplatina® di punta in formato 3b. Una vasta gamma di innovative funzionalità tecniche ne aumentano la produttività, mantenendo al minimo il costo totale di proprietà. Con una velocità di 11.000 fogli l’ora, la nuova MASTERCUT 106 PER ha stabilito un nuovo punto di riferimento per il settore, non solo in termini di produttività ma anche di economia: la combinazione di elevata velocità, avviamento rapido e TCO basso genera un costo per foglio estremamente competitivo”, commenta Emilio Corti, Head of Sales della Business Unit Sheet fed.

L’alta qualità di realizzazione e ingegneria sono il cuore di ogni fustellatrice BOBST. Grazie al principio di compensazione della rigidità, gli utensili durano più a lungo. Il movimento a camma della platina consente di ridurre il numero di punti di attacco necessari. Il sistema di allineamento Centerline consente di allineare gli utensili fuori macchina. Il sistema di estrazione automatica in linea degli sfridi è in grado di rimuovere rapidamente anche gli scarti più piccoli, mentre la separazione automatica dei fustellati garantisce un perfetto equilibrio tra forza e precisione su qualsiasi layout e materiale.

Oltre alle già esistenti caratteristiche di costruzione e automazione che rendono BOBST leader di mercato, MASTERCUT 106 PER adotta nuovi sistemi che consentono una produzione senza interruzioni, con una considerevole riduzione dei tempi di avviamento. I sistemi includono POWER REGISTER 3 e una versione migliorata di SMART FEEDER 3, che utilizzati assieme assicurano uptime e velocità di funzionamento elevati.

POWER REGISTER 3 è un sistema per la messa a registro dei fogli “senza contatto”, ora in grado di operare su una zona di correzione più ampia del 65% e quindi virtualmente di eliminare tutte le interruzioni dovute a problemi di caricamento dei fogli. Questa versione consente inoltre di effettuare la messa a registro della stampa dal basso, un must per i fogli accoppiati.

SMART FEEDER 3 è la versione più recente del sistema automatico e intelligente per il caricamento dei fogli di BOBST e assieme POWER REGISTER 3 riduce i problemi dovuti al caricamento. Grazie alla nuova interfaccia e ai sistemi MATIC, basta inserire le dimensioni del foglio per attivare funzioni automatiche d’avanguardia.

I nuovi sistemi MATIC consentono al macchinario di configurarsi da solo in maniera automatica dal mettifoglio all’uscita, offrendo il massimo livello di operazioni automatiche di qualsiasi fustellatrice sul mercato. In questo modo si risparmiano all’incirca dieci minuti per configurazione. Il sistema opzionale di convogliatori automatici delle pile (APT, AUTOMATIC PILE TRANSFER), provvede al trasferimento di pile e pallet dal mettifoglio all’uscita, riducendo l’intervento dell’operatore e aumentando la produttività.

Quick Change riunisce diverse caratteristiche che rendono i passaggi da un lavoro all’altro più semplici e rapidi che mai. È possibile inserire direttamente nella fustellatrice degli appositi utensili con la sicurezza che saranno perfettamente allineati e pronti all’uso. Meno fogli all’avvio, una qualità di fustellatura più uniforme ed esigenze ridotte di sovrapproduzione a monte: oltre a essere efficiente, MASTERCUT 106 PER è anche rispettosa dell’ambiente.

Gli ingegneri BOBST hanno prestato particolare attenzione all’ergonomia e il risultato è una nuovissima e intuitiva interfaccia uomo-macchina (HMI) utilizzata dagli operatori per controllare ogni aspetto del macchinario. Tutte le impostazioni sono accessibili su un’unica pagina tramite lo schermo tattile HD a colori da 22″; che guida l’operatore all’impostazione completa del macchinario, passo dopo passo. L’interfaccia è in grado di salvare fino a 5.000 lavori, il che velocizza notevolmente la realizzazione di lavori ripetitivi. Le varie telecamere che circondano il macchinario consentono all’operatore di restare sul podio e al contempo di monitorare le attività su tutii i lati della macchina.

BOBST ha sviluppato una gamma completa di servizi di fascia alta, comprendenti tutto il necessario per mantenere l’attrezzatura in perfette condizioni, mantenere livelli di produzione ottimali, migliorare la qualità e assicurare il massimo della sicurezza. I tecnici certificati BOBST sono a disposizione per l’assistenza in loco e assicurano un accesso rapido a pezzi di ricambio e parti di consumo. Offriamo esperienza e soluzioni innovative che aiutano i clienti a sfruttare al meglio i propri macchinari e a migliorare produttività e qualità. Inoltre, i nostri Servizi di assistenza da remoto consentono di monitorare la produzione e, grazie alla reportistica, di condurre analisi della produttività per prendere decisioni informate in merito alle azioni correttive necessarie. Quando si tratta di manutenzione e servizi, nessuno conosce le macchine BOBST meglio di noi.

“Per riassumere,”dice Jacques Reymond, Head of Product Marketing della Business Unit Sheet Fed, “BOBST MASTERCUT 106 PER offre tempi d’impostazione ridotti, un perfetto caricamento dei fogli, una messa a registro precisissima e un trasferimento del foglio senza intoppi, per una produttività senza interruzioni. Questa macchina è stata progettata per essere di semplice utilizzo e quindi dotata di un’ergonomia di prima classe che si affida alla nostra innovativa interfaccia uomo-macchina. Se si cerca la fustellatrice più produttiva, precisa ed efficiente per qualsiasi materiale, MASTERCUT 106 PER è quanto di meglio esiste sul mercato.”