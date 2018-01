Bobst K5 Vision: il metallizzatore in vuoto ad alte prestazioni

Il nuovo metallizzatore in alto vuoto K5 VISION di BOBST è uno strumento di produzione compatto, ideale per soddisfare i requisiti delle aziende che convertono imballaggi flessibili e dei produttori di film CPP e PE.

Flessibilità totale

Di dimensioni compatte, il nuovo K5 VISION è in grado di gestire una vastissima tipologia di film termosensibili e di supporti sottili. Disponibile in fasce da 1250 a 2450 mm, può raggiungere la velocità di 840 m/min e gestisce bobine di diametro fino a 1000 mm.

Caratteristiche innovative

I prodotti BOBST sono oggetto di un costante miglioramento e il K5 VISION non fa eccezione. La macchina è dotata di un rullo di processo del diametro di 600 mm che fornisce la finestra di evaporazione più grande attualmente disponibile sul mercato, in grado di aumentare l’efficienza di deposito del 16%. Ne consegue una significativa riduzione della quantità dei materiali di consumo, un aumento della durata delle navicelle di evaporazione e un abbassamento del consumo energetico pari al 10-15%. Risulta migliorato anche il raffreddamento del film grazie a una superficie più grande del rullo di processo; la barra che introduce gas tra il rullo di processo e il film prima dell’evaporazione eroga aria in due zone distinte, al centro e agli estremi, migliorando il raffreddamento: un aspetto cruciale con i film termosensibili come CPP e LDPE.

Produttività elevata

La sezione di evaporazione è robusta e potente con le navicelle di ceramica in posizione sfalsata, una disposizione che favorisce l’uniformità del rivestimento. Consente inoltre di accedere agevolmente alla sezione per pulire le navicelle e le bobine di alluminio, che sono montate su un trolley estraibile che ne facilita il cambio. Le finestre stroboscopiche consentono una più ampia visione della sezione di evaporazione e del processo di metallizzazione.

Il gruppo di pompaggio del K5 VISION ha una struttura compatta con tubazioni corte che migliorano l’efficienza limitando l’impatto ambientale, il più basso nel settore. Il gruppo è costituito da pompe rotative a vite a secco che assicurano elevate prestazioni in vuoto, da pompe roots che funzionano a velocità doppia di quella normale e con massima efficienza e da pompe di diffusione a pavimento collocate sotto la zona di evaporazione allo scopo di evitare che l’olio possa contaminare il film.

Risparmio energetico

Il K5 VISION integra la modalità ECO sviluppata da BOBST per ridurre il consumo di energia del 50% in stand-by. Poiché energia e acqua di raffreddamento sono erogate solo quando necessario, il sistema riduce considerevolmente i consumi e quindi anche l’impatto ambientale.

Avvolgimento perfetto

Il rinomato avvolgimento BOBST, integra un sistema a 6 azionamenti che permette di avere tre zone di controllo di tensione indipendenti. Questo rende possibile un avvolgimento a bassa tensione mediante rulli curvi che generano un processo di metallizzazione assolutamente privo di pieghe e un rullo Variobow (opzionale) precedente il rullo di processo che consente un miglior controllo della tensione con i supporti più sottili.

Il K5 VISION può gestire una vasta gamma di materiali, inclusi i film più sottili e passare rapidamente da un tipo di film a un altro, aspetto che lo rende una macchina ideale per le aziende di trasformazione. La sua capacità di gestire film termosensibili come CPP e PE lo rende perfetto anche per i produttori di film di questo tipo.

BOBST AluBond®

Il processo BOBST AluBond® incrementa le proprietà di adesione del metallo con valori fino a 5N/15mm, nonché il livello di ritenzione di dyne attraverso la metallizzazione in vuoto, eliminando la necessità trattare chimicamente i film. AluBond® è un sistema avanzato di tecnologia ibrida di rivestimento metallico le cui proprietà barriera su film BOPP e CPP sono superiori a quelle ottenibile con i sistemi di metallizzazione convenzionali.