BOBST costruisce una nuova sede a Lione (Francia)

BOBST sta espandendo il suo impianto produttivo a Bron, in Francia, e aprirà un nuovo Competence Center nel 2018

Nel settembre 2018, Bobst Lyon aprirà il suo centro di competenza presso il sito di Bron vicino a Lione. La costruzione di questo nuovo sito demo lungo 114 metri, che si estende per 2.000 metri quadrati, è iniziata nell’ottobre 2017.

Per la prima volta, Bobst Lyon avrà il suo showroom interamente dedicato alle sue attrezzature. I clienti saranno in grado di vedere le sue linee di produzione complete in condizioni operative reali. Gli ingegneri e i tecnici BOBST useranno anche il centro di competenza per migliorare le proprie capacità e sviluppare nuove macchine.

“Il Competence Center avrà un ruolo chiave nelle future attività commerciali di Bobst Lyon”, aggiunge Emmanuel Roquet. “Questo investimento strategico è stato fatto per sviluppare l’esperienza del nostro personale nei processi di trasformazione del cartone. Nel nostro settore, il valore aggiunto è misurato non solo nella nostra capacità di costruire macchine robuste, precise ed efficienti, ma anche nel servizio che offriamo per supportare i nostri clienti e il loro utilizzo delle nostre apparecchiature”.

La prossima fase del progetto di espansione del sito di Bron inizierà questa estate, con la costruzione di un edificio progettato per concentrare tutto lo staff amministrativo della filiale a partire dal 2020.

Operante nella regione di Lione dal 1923, Bobst Lyon impiega 750 persone e produce apparecchiature ad alta tecnologia. Le sue macchine per imballaggio combinano stampa flessografica, fustellatura e incollatura in linea. Possono produrre astucci da fogli di cartone ondulato in un’unica passata con una velocità fino a 33.000 scatole all’ora.