BOBST: a novembre una Packaging Masterclass dedicata a brand owner e rivenditori

I partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a una giornata di formazione di altissimo livello insieme agli esperti del settore

Il prossimo 6 novembre BOBST aprirà le porte del suo quartier generale diLosanna, in Svizzera, per ospitare la sua prima PACKAGING MASTERCLASS dedicata ai proprietari di marchi e ai rivenditori. Un team di esperti sarà a disposizione per fornire una panoramica approfondita delle tecnologie di produzione degli imballaggi, partendo dalla progettazione per arrivare al prodotto finito, affrontando temi quali l’uniformità produttiva, la sostenibilità, il time-to-market e l’e-commerce. Nel corso dell’evento ci si occuperà sia di stampa che di trasformazione e sarà possibile toccare con mano una vasta gamma di tecnologie sia tradizionali che digitali per etichette, imballaggi flessibili, cartone teso e cartone ondulato.

“Il ruolo dell’imballaggio sta cambiando più rapidamente che mai e il modo in cui i brands progettano, confezionano e distribuiscono i prodotti è in costante evoluzione”, ha dichiarato Paul Stoudmann, BOBST Strategic Business Development . “BOBST è ormai da decenni un autentico pioniere delle innovazioni nel settore degli imballaggi e siamo orgogliosi della nostra capacità di comprendere, non solo il mercato, ma anche le esigenze e le sfide che i nostri clienti si trovano ad affrontare. Ecco perché riteniamo che i proprietari di marchi possano imparare moltissimo da questa giornata di formazione, che andrà a coprire ogni aspetto della produzione degli imballaggi”.

La PACKAGING MASTERCLASS è dedicata ai proprietari di marchi e ai rivenditori che operano nelle aree più svariate (ad es. approvvigionamento, marketing, gestione del marchio, ricerca e sviluppo), anche alle prime armi, e che desiderano ottenere una panoramica esaustiva di questo settore. Verrà proposta una formazione di altissimo livello, di tipo non prettamente tecnico o commerciale, dedicata agli imballaggi in tutte le loro sfaccettature, in una sola, coinvolgente giornata. I partecipanti avranno l’opportunità di interagire con gli esperti e di visitare lo straordinario Competence Center di BOBST per vedere in prima persona alcune delle più recenti tecnologie all’opera.

“Non vediamo l’ora di condividere alcune delle nostre soluzioni concepite per soddisfare le attuali esigenze in termini di flessibilità, agilità, personalizzazione e qualità”, ha dichiarato Stoudmann. “In una sola giornata, questa Masterclass è in grado di fornire tutti gli strumenti per rispondere nel modo più indicato alle sfide poste dagli imballaggi, dalle fasi di studio fino al prodotto finito”.