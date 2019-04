Bimec: importante vendita ad Ice Europe

Durante l’ultima edizione di ICE Europe, Bimec ha presentato al pubblico la taglierina a doppia torretta con cambio automatico TCA 64.2C+. La fiera si è conclusa con un grande successo per l’azienda italiana, che ha portato a termine la vendita della macchina esibita.

Il compratore è la Saima Packaging, azienda pakistana condotta dalla famiglia Tinwala dal 1972. Saima Packaging è uno dei maggiori produttori di imballaggi rigidi e flessibili di alta qualità in Pakistan, in particolar modo nel settore del tabacco, Food&Beverages e prodotti farmaceutici. Questa è la seconda taglierina che Saima acquista da Bimec.

Equipaggiata con 3 motori asincroni c.a. e inverter digitali, la TCA 64.2C+ realizzata per Saima è uno dei prodotti di punta Bimec: il modello dispone di svolgimento semi-integrato, tavola di giuntura in svolgimento e facile accesso al gruppo di taglio. Presenta inoltre un pannello operatore touchscreen per l’impostazione dei dati, la memorizzazione delle ricette e la diagnostica. TCA 64.2C+ appartiene alla serie di taglierine ribobinatrici ad avvolgimento centrale TCA realizzata da Bimec in cinque configurazioni diverse per meglio rispondere alle esigenze del cliente.

“Dopo il successo raggiunto ad ICE Europe, ci prepariamo ad affrontare l’edizione di K 2019 a Düsseldorf con importanti novità”, dice Davide Bottoli di Bimec.