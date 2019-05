Istituto S. Zeno: biennio formativo dedicato a industria della carta e packaging sostenibile

Lo scorso 18 aprile, a Verona presso l’Istituto San Zeno, è stata presentata una nuova figura professionale che risponde al fabbisogno di tecnici specializzati delle aziende del sistema carta e grafica e che permetterà di creare un polo di alta formazione per il settore cartario cartotecnico.

Si tratta della figura professionale di “Tecnico Superiore per l’innovazione dei processi e prodotti nell’industria della carta e del packaging sostenibile” esito di un corso biennale, al via il prossimo ottobre 2019. L’iniziativa formativa, fortemente voluta da Assocarta, è promossa e sostenuta dalla Federazione Carta e Grafica con il Presidente di AFC Lorenzo Poli, e frutto della collaborazione tra ITS Academy Meccatronico Veneto, eccellenza nel panorama formativo italiano, e Istituto Salesiano San Zeno, ente di formazione attivo da 25 anni nel settore carta e grafica con un percorso specifico dedicato a lavoratori del settore che permetterà di creare un polo di alta formazione per il settore cartario e cartotecnico.

Sono intervenuti alla conferenza stampa Federico Sboarina, Sindaco Comune di Verona –, Leonardo Aldegheri, Confindustria Verona, Luigi Rossi Luciani, Presidente Its Academy Meccatronico Veneto, Don Carlo Beorchia, Direttore Istituto Salesiano San Zeno di Verona e Lorenzo Poli, Presidente AFC. “Siamo orgogliosi di poter presentare oggi un’iniziativa a cui stiamo lavorando da quasi due anni. Infatti il corso ITS per la carta e cartotecnica è stato fortemente voluto dalle stesse aziende della filiera. Il fabbisogno di tecnici preparati stimato per i prossimi anni conferma la necessità formare tecnici pronti da inserire il più velocemente possibile nel processo produttivo” ha affermato Poli “da questo punto di vista il sistema ITS Academy, e in particolare quelli gestiti dalla Fondazione Meccatronico Veneto, sono una certezza. Oggi quindi è un bellissimo giorno, aspettiamo le iscrizioni dei ragazzi e poi il 2021 quando consegneremo loro i diplomi”.

Occupabilità dei diplomati vicina al 100%, competenze tecniche e trasversali ricercate dalle aziende 4.0. Sono questi i plus che fanno del percorso di formazione post diploma ITS Academy Meccatronico Venetoun’eccellenza nel panorama formativo italiano. Ed è su queste basi che si è presentato oggi a Verona, nella sede veronese dell’ITS presso l’Istituto Salesiano San Zeno, il corso biennale per la formazione della figura professionale di “Tecnico Superiore per l’innovazione dei processi e prodotti nell’industria della carta e del packaging sostenibile”. La realizzazione del corso che partirà il prossimo ottobre, promosso e sostenuto dalla Federazione Carta e Grafica, è possibile grazie alla collaborazione tra ITS Academy Meccatronico Veneto e Istituto Salesiano San Zeno, ente di formazione attivo da 25 anni nel settore carta e grafica con un percorso specifico dedicato a lavoratori del settore. Questa intesa a tre permetterà di creare un polo di alta formazione per il settore cartario e cartotecnico che ha ricevuto qualche settimana fa e anche stamattina con un saluto scritto il pieno supporto di Regione Veneto, con l’assessore all’Istruzione e Formazione Elena Donazzan, che con il MIUR è ente finanziatore dei corsi ITS.

I dati In Veneto

La richiesta di figure altamente specializzate da inserire velocemente nel processo produttivo all’interno di aziende della filiera cartotecnica/packaging e di aziende produttrici di macchine per stampa e allestimento è molto alta e trova ragione nei numeri del tessuto produttivo: in Veneto si concentra la presenza di alcune della maggiori cartiere nazionali e del distretto del packaging (tra Padova e Vicenza) di rilievo per volumi e attività: nel complesso la filiera cartaria in Veneto rappresenta, infatti, il 15% dell’occupazione e del valore aggiunto nazionali.

I corsi ITS Academy Meccatronico Veneto nascono, infatti, soltanto a fronte di una reale esigenza del tessuto imprenditoriale locale e grazie alla collaborazione con le imprese del territorio, in questo caso aziende del comparto carta e packaging che contribuiscono alla definizione del programma formativo. Questa modalità permette l’incontro tra la richiesta di competenze specifiche espressa dalle aziende e la formazione duale dei corsi ITS che prevede due anni di formazione intensiva, 2 mila ore di cui 800 in azienda nel programma di tirocinio formativo e 1200 in aula e in laboratorio nell’attività di teamworking.

Il corso

Le lezioni si terranno presso le aule e i laboratori dell’Istituto Salesiano San Zeno di Verona, mentre per l’organizzazione è stato costituito un gruppo di lavoro sinergico tra i due Enti. Il corso biennale ITS ACCADEMY appartiene al sistema nazionale di istruzione terziaria professionalizzante (V livello europeo qualifiche EQF) ed è rivolto a 24 allievi selezionati, in possesso di diploma di scuola media superiore.

Con dieci corsi in cinque province in Veneto, questa figura si aggiunge ai due profili professionali storici dell’ITS Academy Meccatronico Veneto, quelli di “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici”, presente anche alla sede di Verona e di “Tecnico Superiore per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici” e al terzo profilo di “Tecnico Superiore per la digitalizzazione dei sistemi di produzione industriale” che si inaugura ad ottobre alla sede di Vicenza. Una risposta formativa a 360 gradi al comparto industriale della nostra Regione per formare gli addetti capaci di inserirsi e supportare le sfide dell’Industria 4.0.

Il bando con tutti i dettagli del corso è visibile sul sito www.itsmeccatronico.it e sul sito www.sanzeno.org. Le iscrizioni possono essere presentate fino alle ore 12 del 15 luglio. Le selezioni si terranno il 16 luglio.