Best Packaging 2019 all’insegna di imballaggio e ambiente

Il contest BEST PACKAGING, promosso da Istituto Italiano Imballaggio, dal 1957 premia le migliori soluzioni di imballaggio. L’edizione 2019, in collaborazione con CONAI, vede in gara 23 soluzioni di packaging design, tecnologicamente avanzate, che hanno come plus l’eco sostenibilità.

I packaging in gara spaziano dal food, al personal care, passando attraverso imballaggio per trasporto e logistica. I 23 candidati si sfidano a rispondere alle esigenze del mercato, dei consumatori e dell’ambiente, attraverso la riduzione della materia prima impiegata, il ricorso ai materiali di riciclo, la svolta verso il mono materiale, anche per gli accoppiati rigidi o flessibili, la riprogettazione della forma e l’ottimizzazione delle dimensioni, ma anche il ricorso ai nuovi materiali bio based e da fonti rinnovabili.

Durante la Milano Design Week, dal 9 al 14 aprile, le realizzazioni saranno in mostra, nel cuore del Brera Design District, presso Puorquoi Pas Design. La mostra si sviluppa con canoni espositivi tradizionali, attraverso una gallery di prodotti reali, raccontati e spiegati, da didascalie tecniche e info grafiche, esplicative degli interventi migliorativi, realizzati nella progettazione del packaging.

La mostra è uno storytelling che racconta l’intero processo dalla progettazione alla raccolta differenziata domestica. Il punto di partenza è il contenuto, che determina la scelta dei materiali e della tipologia di imballaggio migliore, per conservarlo, proteggerlo e venderlo sul mercato di destinazione, ponendosi come priorità l’attenzione al fine vita: facilità di avvio al riciclo o al compostaggio.

La manifestazione vanta il sostegno di Altroconsumo, Politecnico di Milano, Scuola del design, Ipack-Ima e il patrocino del Brera Design District.

9 – 14 aprile 2019 -in mostra presso Pourquoi Pas Design, Via Tito Speri 1

Vernissage 9 aprile ore 16.45 accompagnato dall’intervento Storytelling e Packaging di Design, a cura di Carlo Aliverti, Aliverti& Associati e dall’aperitivo Cibo sostenibile dello Chef Fabrizio Sansoni