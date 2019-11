Best Label 2020: ancora 3 settimane per partecipare al concorso grafico dedicato alle etichette per la birra artigianale

Entro il 6 dicembre 2019, infatti, birrifici artigianali, beer firm, brewery rent e brew pub, oltre a studi grafici, agenzie di pubblicità, progettisti ed etichettifici che abbiano già realizzato un’etichetta per almeno una delle categorie di birrifici coinvolti nel contest, possono iscriversi a Best Label 2020 e concorrere con una o più etichette rappresentative di diverse tipologie di prodotto.

Best Label 2020, giunto alla seconda edizione, è pensato per aumentare la consapevolezza delle aziende produttrici di birra artigianale dell’importanza di un’immagine coerente ed accattivante per promuovere e comunicare al meglio i propri prodotti.

Una giuria di esperti premierà le prime 3 etichette con il design più creativo ed originale, che rende il prodotto unico e riconoscibile, sulla base di alcuni criteri quali l’originalità del concept, il valore comunicativo e la qualità del progetto grafico, la coerenza progettuale e comunicativa e, last but not least, la scelta e la qualità del supporto di stampa.

Sono ammesse esclusivamente etichette adesive per bottiglie; non possono concorrere etichette non adesive e/o packaging di varia natura.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, i dettagli dei bandi e i premi in palio: clicca qui

Per procedere direttamente con la candidatura via Eventbrite: Best Label 2020

Le premiazioni sono in programma domenica 2 febbraio 2020, giornata di apertura di Hospitality 2020, al quartiere fieristico di Riva del Garda, nell’area speciale SOLOBIRRA (padiglione B4) che si conferma punto di riferimento per il mondo della birra artigianale e che per la prossima edizione sarà ancora più ampia, dando spazio alle eccellenze del settore, dai migliori produttori, all’impiantistica, ai nuovi brand.

