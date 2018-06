Bertolin Imballaggi ha ospitato la riunione di Confindustria Trento sezione “Carta e Grafica”

Grazie all’impegno del Presidente del comitato Carta e Grafica della sezione di Trento, Ing. Giovanni Lo Presti, si è svolta loscorso 28 maggio, la riunione di CONFINDUSTRIA presso la sede aziendale di Bertolin Imballaggi, specializzato nella produzione di packaging in cartone ondulato. All’incontro sono intervenuti i colleghi di ASSOGRAFICI e ASSOCARTA per cercare di creare una sempre maggiore collaborazione tra le aziende della filiera. Si sono discussi i temi caldi della Sicurezza, verso i quali c’è sempre il massimo impegno per accrescere la consapevolezza da parte delle persone in Azienda e il tema dell’Ambiente sul quale ancora oggi persiste una fortissima disinformazione. Continuerà quindi l’impegno della filiera e delle Associazioni di categoria per promuovere l’ecosostenibilità del prodotto cartaceo presso il consumatore e le istituzioni anche attraverso organizzazioni come twosides (www.twosides.info).

“E’ stato un grande onore ospitare questo evento in occasione di un importante traguardo come i 70 anni di fondazione dell’Azienda”, ha commentato con soddisfazione Omar Rota, Amministratore Delegato di Bertolin Imballaggi che a margine della riunione confindustriale ha aperto le porte della propria realtà produttiva ai colleghi imprenditori che hanno potuto visitare dove carta e cartone prendono forma e vengono stampati e trasformati in scatole da imballaggio.