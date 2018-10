Bertolin Imballaggi festeggia il 70° anniversario

In occasione del 70° anniversario di fondazione, che ricorre il 16 novembre, Bertolin Imballaggi organizza una giornata di porte aperte per i propri clienti, dipendenti fornitori e amici.

“Nel corso della giornata verrà presentata la nuova linea produttiva a 6 colori Celmacch Evo 2100 con fustellatore rotativo Chroma Cut. Sarà inoltre una occasione per poter condividere questo traguardo con tutti gli attori di questo successo”, dice Omar Rota Amministratore Delegato di Bertolin Imballaggi.

Nel corso della giornata si terrà inoltre l’open day di Cartopack, che celebra i 18 anni dalla fondazione e che con l’occasione presenterà la nuova linea automatizzata ESKO Konsberg XP44.