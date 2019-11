BeeGraphic presenta StealthCode® Academy: dall’idea al prodotto dinamico

StealthCode® Academy è il progetto di BeeGraphic nato per supportare professionalmente l’intera filiera coinvolta nel processo per la realizzazione di prodotti stampati con i servizi StealthCode® (Digimarc Barcode), con lo scopo di garantirne la conformità a standard di Alta Qualità. L’obiettivo è quello di fornire precise linee guida ai professionisti coinvolti a 360° nel processo: dall’agenzia creativa che elabora l’idea, i designers, agli operatori di prestampa che ne ottimizzano la grafica, agli stampatori che realizzano il prodotto finito, per garantire risultati conformi a standard di Alta Qualità e leggibilità certificati.

StealthCode® Academy garantisce consulenza personalizzata per ogni progetto.