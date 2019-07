BeeGraphic: 10 anni di innovazioni per packaging ed etichette

Lo scorso 22 Giugno, BeeGraphic ha festeggiato con collaboratori, partner e amici del settore i 10 anni di attività. Era infatti il 2009 quando Goliardo Butti, dopo diverse esperienze in multinazionali del settore grafico, insieme a Patrizia Borgonovo decisero che era arrivato il momento di proseguire la carriera professionale in autonomia, cercando di proporsi al mercato delle etichette e del packaging con una forte spinta innovativa. Diverse le soluzioni software che fanno parte della gamma di prodotti offerti da BeeGraphic, che però si è distinta e oggi è universalmente riconosciuta per la tecnologia StealthCode®, che ha rivoluzionato il concetto di promozione e comunicazione del prodotto per il customer engagement, brand loyalty e gestione big data, anticipando di fatto quella che sarebbe diventata una tendenza molto forte nel comparto. Oggi sono diversi i progetti che sono stati realizzati, con aziende di stampa di packaging lungimiranti, capaci di intravvedere in questa innovativa soluzione un potente mezzo di comunicazione e marketing nei confronti dei propri clienti.

“Ringraziamo tutti i collaboratori che con il loro impegno, giorno dopo giorno, contribuiscono ad essere ciò che siamo. Vogliamo ringraziare tutti i clienti che hanno creduto in noi e con noi hanno condiviso le aspettative, che sembravano spesso irraggiungibili, ma che ci hanno fortificato e spinto alla costante ricerca del miglioramento per poter essere partner strategico e non un semplice fornitore”, hanno detto soddisfatti Goliardo e Patrizia, forti di un bagaglio di esperienze e risultati raggiunti in questi 10 anni, ma consapevoli che il percorso sia appena iniziato e i diversi progetti nel cassetto sono li a testimoniarlo, e saremo ben lieti di raccontarveli in uno dei prossimi numeri di Converter.