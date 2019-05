Avery Dennison lancia una piattaforma per ispirare il design

Avery Dennison ha recentemente introdotto M_use, una nuova piattaforma digitale per ispirare soluzioni di design innovative a designer di etichette, di packaging e trasformatori.

M_use, forma abbreviata di “materiali in uso”, è una comunità nella quale gli utenti possono trarre ispirazione confrontando le caratteristiche d’ applicazione di un’ etichetta — da quelle tecniche a quelle tattili — e scoprire maggiori informazioni sulla scienza che si cela dietro il design.

“M_use combina contenuti che ispirano dal punto di vista del design con l’esperienza nell’ambito della scienza dei materiali di Avery Dennison. È una piattaforma facile da usare che mostra la magia dei materiali in uso”, ha dichiarato Angus McGuffin, direttore creativo globale di Avery Dennison.

Il sito presenta una libreria di materiali online. Gli utenti ottengono una prospettiva a 360 gradi su texture, colore, tattilità e stampabilità. Possono inoltre accedere a contenuti su misura creati in collaborazione con esperti del settore che riguardano idee, tendenze e ispirazioni di design creativo.

“Consideriamo M_use un catalogo digitale per i nostri trasformatori, nonché una risorsa stimolante per i designer. I creativi possono scaricare e disegnare su immagini ad alta risoluzione per vedere il materiale in uso prima di ordinare un campione”, ha dichiarato Ralph Olthoff, direttore marketing globale del segmento vini e liquori di Avery Dennison.

“Creato da Avery Dennison, M_use fa leva sulla nostra conoscenza approfondita della scienza dei materiali ed il nostro amore e interesse per il design per offrire un’esperienza completa dall’ideazione alla produzione, a designer, brand ed etichettifici”, ha dichiarato McGuffin.

“I materiali per etichette sono la mia tela e ciò vale per ogni designer”, afferma Davide Ciaroni, direttore creativo dell’agenzia italiana di design Doni & Associati. “Più la tua conoscenza dei materiali e della loro applicazione è approfondita, migliore è il tuo lavoro. Presto una notevole attenzione al dettaglio, ma soprattutto cerco di iniziare ogni nuovo design con il materiale di mia scelta. Sono emozionato all’idea che M_use renderà più facile mettermi in contatto non solo con i materiali in grado di elevare il mio design, ma anche con idee e ispirazioni di altri designer”.

Il sito è stato lanciato con un focus sul settore del vino e dei liquori e verrà allargato ad altri segmenti.