Autajon (Francia) passa alla fustellatura digitale con Highcon Beam

Highcon Systems Ltd. ha annunciato la vendita di una Highcon Beam, la macchina fustellatrice e cordonatura digitale formato 76×106, alla Haubtmann, l’azienda della Autajon Packaging ubicata nei pressi di Saint-Étienne in Francia.

Il Gruppo Autajon, che vanta 33 consociate in tutto il mondo, è uno dei leader mondiali dell’industria dell’imballaggio.

Xavier Boutevillain, Amministratore Delegato di Autajon Haubtmann, ha dichiarato: “La tecnologia digitale è una novità nel mondo del packaging e l’Highcon Beam ci darà l’opportunità di migliorare l’efficienza riducendo i tempi improduttivi nelle forniture ai nostri clienti che richiedono tirature brevi e rapidi tempi di consegna. Siamo certi che la Highcon Beam si integrerà perfettamente nel nostro flusso di lavoro convenzionale e ci permetterà di aiutare i nostri clienti a servire i loro mercati con molta più efficienza.”

Jens Henrik Osmundsen, Vicepresidente Vendite globali di Highcon, ha affermato: “Autajon si è guadagnata un’ottima reputazione per il suo impegno nell’industria del packaging e per il rapporto che instaura con i suoi clienti per garantire un’efficiente commercializzazione dei loro prodotti. Grazie ad Highcon Beam, potranno migliorare la reattività della loro supply chain e fornire prodotti di elevata qualità nei tempi brevi richiesti dai loro clienti. “

Highcon Beam, la soluzione di fustellatura e cordonatura digitale, porta la rivoluzione del finishing digitale anche nella produzione industriale con una velocità fino a 5.000 fogli all’ora nel formato 76x106cm e verrà installata presso Autajon nel corso dell’anno.