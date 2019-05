Atif ha partecipato alla delegazione di FTA Europe in USA

Martedì 7 maggio a margine del Forum Annuale 2019 sulla Flessografia organizzato dall’Associazione Flessografica Americana a New Orleans (USA) si è svolto un incontro ufficiale tra i vertici di FTA USA e una delegazione dell’Associazione Europea FTA EUROPE guidata dal Presidente Sante Conselvan.

L’incontro ha riaffermato la collaborazione avviata dalle due organizzazioni nel settore della flessografia che ha visto negli ultimi anni la partecipazione di rappresentanti delle due Associazioni a reciproci eventi. Nutrita la componente italiana presente sia al Forum sia all’incontro ufficiale con il Presidente ATIF Marco Gambardella alla sua prima esperienza al convegno americano:

“È stata una grande opportunità anche per Atif”, dichiara Marco Gambardella. “Sicuramente un importante momento di confronto per quanto riguarda conoscenze e soprattutto competenze. Oltre che un’occasione per coltivare relazioni e condividere valori e specificità di ciascuno. Particolarmente interessante quanto presentato al Forum sul tema della formazione tecnica flessografica che in USA vede la presenza di importanti Università e collaborazioni con le imprese per l’attuazione di progetti di grande beneficio per il settore. Anche Atif, come FTA Europe, sta puntando molto sulla formazione e l’aver potuto condividere i progetti ci consente di promuovere in Europa e, per quanto mi riguarda, in Italia, iniziative utili per l’industria del packaging”.