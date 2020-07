Atif, ecco i prossimi appuntamenti dell’industria flessografica

È un calendario ricco di appuntamenti e di eventi, quello messo a punto da Atif – Associazione Tecnica Italiana per la Flessografia, che scandirà al rientro dalla pausa estiva i momenti più importanti della stagione flessografica italiana.

Si parte il 23 settembre con l’Assemblea annuale dei Soci, importante momento di incontro e confronto tra gli associati per ripercorrere quanto fatto durante l’anno e per fare il punto sui progetti futuri. A seguire, nel pomeriggio del 23 settembre Atif sarà nuovamente online per la ripresa del ciclo di webinar dedicati alla flexo dal titolo “Flexo Pills”.

Dopo gli ottimi riscontri di pubblico ottenuti con i precedenti appuntamenti (oltre 500 iscrizioni e quasi 400 partecipanti per i 4 webinar organizzati da Atif a partire da aprile 2020, nel corso dei quali sono stati approfonditi di volta in volta specifici ambiti tecnici legati agli inchiostri all’acqua, agli anilox e ai sistemi di inchiostrazione e lavaggio) il ciclo di incontri si soffermerà questa volta sul tema dei biadesivi.

Ma il culmine della stagione flessografica italiana sarà, come sempre, rappresentato dai due eventi principe organizzati da Atif: il 17 e 18 novembre la comunità flessografica si riunirà infatti a Bologna per partecipare al FlexoDay e Bestinflexo 2020.

Due manifestazioni ormai immancabili per tutti gli addetti ai lavori, per le quali già fervono i preparativi e si preannunciano novità. Il 30 settembre, intanto, è fissato il termine ultimo per la consegna degli elaborati che gareggeranno per aggiudicarsi il premio alla qualità di stampa flessografica Bestinflexo 2020, nelle 13 categorie in gara:

Tre le nomination previste per ogni categoria. Ai primi classificati sarà consegnato il trofeo Bestinflexo 2020. Sarà inoltre assegnato il premio “Best in Show 2020” al lavoro migliore in assoluto, indipendentemente dalla categoria di partecipazione.

Il bando completo con la scheda di iscrizione è disponibile sul sito di Atif:

https://www.atif.it/wp-content/uploads/2020/07/BIF-BANDO-2020-Edit.pdf