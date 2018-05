Assocarta e Assografici sono stati partner del progetto educativo “Il fumetto che fa scuola” al Salone del Libro di Torino, dal 10 al 14 maggio 2018 presso il Bookstock Village (Area Bambini, Ragazzi, Scuole), a cura della redazione di Topolino (Panini Comics) e Scuola Channel.

Nell’ambito di questa iniziativa sono stati organizzati dagli animatori dai giornalisti e artisti del team di Topolino dei laboratori educativi su varie tematiche tra cui la sostenibilità della carta mediante i contenuti della brochure “Carta e stampa: luoghi comuni e realtà” del progetto Assocarta Naturalmente io amo la carta. L’informazione è stata indirizzata anche agli insegnanti dei ragazzi che hanno ricevuto il kit scuola Assocarta Viva la carta con il quale potranno continuare il processo educativo sulla carta anche in classe.

Il corner Assocarta Assografici, nell’ambito dello stand di Topolino (presso il Bookstock Village), è stato allestito con arredi in cartone riciclati offerti da Formaperta (100% Campania Rete per il packaging sostenibile), mentre Burgo e Burgo Distribuzione hanno distribuito cartoncini da disegno ai ragazzi per la realizzare dei fumetti. Ahlstrom-Munksjo ha fornito porta cellulari in cartone riciclato che i ragazzi hanno vinto rispondendo alle domande durante i laboratori educativi.