Assemblea Pubblica Assocarta 2018 il 22 giugno a Roma

Qual è la politica industriale cartaria per l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile? Quanto conta la carta nella società italiana?

Se ne parlerà il prossimo 22 giugno a Roma (ore 10.30), presso Civita in Piazza Venezia

11, all’Assemblea Pubblica Assocarta durante la quale Sebastiano Barisoni Vice

Direttore di Radio 24 intervisterà il Presidente di Assocarta Girolamo Marchi sul ruolo

dell’industria cartaria nella società italiana. Oggetto dell’intervista non solo dati economici,

ma l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile del settore secondo il nuovo Rapporto

Ambientale annuale.

Seguirà una tavola rotonda dal titolo “Una politica industriale per l’economia circolare e

lo sviluppo sostenibile” moderata da Barisoni con interventi di Guido Bortoni – Presidente

ARERA, Simona Bonafé – Parlamentare Europeo e Relatore Pacchetto Economia Circolare, e

Stefano Ciafani – Presidente di Legambiente. Conclusioni a cura del Presidente del

Parlamento Europeo Antonio Tajani sulle politiche industriali nella prospettiva europea.