Asahi Photoproducts presenta la prima installazione di una macchina in remoto con Smart Glass

Noi di Asahi Photoproducts eravamo entusiasti di vedere avviato il progetto chiavi in mano Comexi. È stato pensato per dimostrare quanto può essere semplice e pulito il processo di produzione di lastre flessografiche, che gli stampatori possono eseguire internamente, controllando il processo e risparmiando tempo prezioso.

Il progetto prevedeva l’installazione di una sviluppatrice di lastre con lavaggio ad acqua AWP™ 4835-P presso il Comexi Manel Xifra Boada Technology Center di Girona in Spagna.

Ha reso unica l’installazione il fatto che è stata la prima mai eseguita in remoto mediante Smart Glass! La tecnica è stata una conseguenza delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia, per cui si è reso necessario decidere se rinviare il progetto o ricorrere a tecnologie alternative per avviare il sistema. Il fatto che Comexi avesse già utilizzato la tecnologia Smart Glass come parte della propria offerta di servizi ha reso più fluida e facile la comunicazione tra le aziende e ha portato alla definizione delle nostre procedure operative di assistenza remota standard, che possono essere utilizzate per installazioni future, risparmiando tempo, eliminando gli spostamenti ma assicurando un’esperienza complessiva migliore per gli operatori al momento dell’installazione.

“L’installazione con Smart Glass è stata perfetta! La procedura era stata ben preparata e tutto è andato liscio fin dall’inizio” commenta Yago Lulin, consulente tecnico e responsabile prestampa di Comexi. “L’installazione è stata completata in pochi giorni, dopodiché il team Comexi ha ricevuto una formazione dettagliata sulla produzione di lastre. Il supporto Smart Glass per questo tipo di attività è ideale perché offre flessibilità relativamente alla data dell’installazione in caso di modifiche all’ultimo momento e consente di risparmiare 2-3 giorni di costi e viaggio per i tecnici.

Consideriamo questo approccio un primo e importante passo verso una “nuova normalità”. Anche se il team di specialisti Asahi Photoproducts è sempre disponibile per venire sul posto e aiutare per problemi tecnici e di formazione, poter eseguire un’installazione completa in remoto usando tecnologie di comunicazione moderne consente un approccio più rapido e meno costoso per molte attività che con l’assistenza tecnica convenzionale richiederebbero tempo e spese di viaggio. È stata un’esperienza molto istruttiva per entrambi i team e si è dimostrato un sistema utile per il futuro.

Un altro importante vantaggio notato da Yago Lulin è il fatto che, proprio per la sua natura, il processo ha consentito allo staff di fare subito molta più pratica con l’apparecchiatura rispetto a quanto accade durante una normale installazione in loco: “tutti coloro che hanno partecipato all’installazione erano veramente motivati ad apprendere come funziona la sviluppatrice, il suo utilizzo e la manutenzione. Questo è un approccio ideale per questo tipo di installazione!”