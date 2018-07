Asahi e Soma inaugurano il Flexo Technology Center in Cina

Asahi Photoproducts ha fornito il proprio contributo per l’inaugurazione del nuovissimo SOMA Flexo Technology Center di Foshan, in Cina. Il nuovo centro è stato inaugurato il 26 giugno e ha visto come protagonista una macchina da stampa flessografica SOMA Optima2 con lastre con lavaggio ad acqua AWP™ di Asahi Photoproducts. È stato realizzato un imballaggio appositamente progettato per muffin con BOPP trasparente, utilizzando inchiostri a base solvente Sun Chemical e nastri Lohmann. Le lastre Asahi AWP™ sono state prodotte in Germania dal service di prestampa Jaehde.

“Desideriamo congratularci con SOMA per il successo dell’inaugurazione ufficiale che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone” ha affermato Yuji Suzuki, responsabile del centro di formazione tecnica presso Asahi in Cina. “Siamo stati entusiasti di poter contribuire al successo di questo evento offrendo un design accattivante per un imballaggio flessibile sicuro per alimenti, realizzato con le nostre lastre con lavaggio ad acqua AWP™ con la macchina da stampa Optima2. Siamo impazienti di poter continuare a fornire supporto al nostro partner SOMA sul mercato cinese, offrendo a questo importante settore la qualità e la convenienza delle lastre con lavaggio ad acqua AWP™ con tecnologia “Clean Transfer di Asahi”.”

Le lastre AWP™ di Asahi forniscono un’alternativa sostenibile alle lastre flessografiche tradizionali. Le lastre con lavaggio ad acqua non richiedono l’impiego di temperature elevate o di solventi a base di COV. Questa tecnologia offre un’elevata precisione di messa a registro, che la rende particolarmente adatta per la stampa con una palette fissa di colori e per avere una produzione senza odori. Oltre a permettere di risparmiare tempo e denaro e a ridurre gli scarti, consente anche risparmi energetici, garantendo una qualità eccezionale e stampe brillanti con un miglioramento significativo dell’efficacia complessiva delle attrezzature (OEE) rispetto alle lastre flessografiche tradizionali. Tutto ciò offre il modo più efficiente ed ecocompatibile per produrre lastre flessografiche e i materiali stampati di alta qualità che ne derivano.