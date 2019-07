Asahi CleanPrint in dettaglio

a cura di Dieter Niederstadt, Technical Marketing Manager

Nel progettare le lastre flessografiche di nuova generazione, gli esperti in chimica dei polimeri Asahi hanno creato delle strutture chimiche in grado di garantire strutture di immagine precise, compresi punti di alte luci di dimensioni piccolissime, per tutta la tiratura di stampa. Benché potrebbe sembrare facile, questo risultato ha richiesto un enorme grado di innovazione ed è una caratteristica unica nel settore. Questo approccio tecnologico, immesso sul mercato con il nome di CleanPrint per Asahi Photoproducts è il futuro della stampa flessografica. Siamo certi che consentirà agli stampatori/trasformatori di imballaggi di sostituire completamente i processi di produzione di lastre con solventi, che sono più dannosi per l’ambiente e meno affidabili. Le nostre innovazioni future nell’ambito delle lastre saranno sempre di più incentrate sulla tecnologia con lavaggio ad acqua, più pulita, e CleanPrint rappresenterà il nostro approccio futuro in equilibrio con l’ambiente.

Del resto è proprio questo che ha ottenuto il produttore e trasformatore di imballaggi statunitense The Robinette Company. L’azienda, con 300 dipendenti e specializzata in imballaggi sostenibili per i mercati dei prodotti alimentari, delle bevande, della nutraceutica, tessile e sanitario, usa le lastre lavabili con acqua Asahi AWP™-DEF da diversi anni e sta passando alle lastre Asahi AWP™-DEW per migliorare ulteriormente la produttività. Ciò le ha consentito di eleminare completamente la produzione di lastre con solventi. E i risultati palano da soli:

Il processo di produzione di lastre, che con le lastre con solventi richiedeva tre ore, oggi con le lastre Asahi AWP™-DEW dura solo 20 minuti per la realizzazione della prima lastra, e meno di 15 per le successive. Ne risulta un incremento di oltre il 33% in termini di capacità e l’eliminazione di sostanze chimiche pericolose: una vera rivoluzione per il reparto che produce lastre.

Con le lastre a solvente, le macchine da stampa di The Robinette Company presentavano un’efficacia complessiva delle attrezzature (OEE) del 49,58%. Con le Asahi AWP TM si è saliti al 64,92%: un incremento del 31% in termini di OEE per la stampa, con tempi di avviamento più brevi e meno interruzioni in macchina da stampa per la pulizia delle lastre.

Come sa bene The Robinette Company, le lastre CleanPrint di Asahi Photoproducts sono state progettate appositamente per trasferire sul supporto stampato tutto l’inchiostro rimanente. Ciò grazie alla bassa tensione superficiale della lastra. Con le lastre CleanPrint si raggiunge il colore giusto più rapidamente e richiedono cicli di pulizia meno frequenti rispetto alle tradizionali lastre a solvente digitali. La riduzione dei tempi di preparazione unita a meno interruzioni della macchina da stampa per la pulizia delle lastre riducono gli scarti di supporti e incrementano notevolmente la produttività. Inoltre, le lastre Asahi CleanPrint sono in grado di riprodurre in modo più uniforme punti di alte luci più piccoli di un capello, consentendo una riproduzione precisa e fedele di immagini fotografiche con la stampa flessografica.

Utilizzando un processo di stampa con colori fissi predefiniti e le lastre Asahi CleanPrint, si possono ottenere ottimizzazioni ancora maggiori. Non solo i tempi di cambio lavoro sono significativamente ridotti, ma è anche più facile raggruppare vari lavori per un uso delle lastre e dei supporti più efficiente, con un time to market ancora migliore. La stampa con colori fissi predefiniti è un approccio comprovato e da tempo utilizzato con successo nella stampa offset. Ora, con le prestazioni precise e prevedibili delle lastre Asahi CleanPrint, la stampa con colori fissi predefiniti è utilizzabile anche in flessografia. Può essere implementata con inchiostri CMYK, ma si può ottenere ancora di più con una gamma di inchiostri a 7 colori, solitamente CMYK/OGV, in grado di produrre oltre il 90% dei colori Pantone.

