Arti Grafiche Friulane entra nella flexo con Gallus

Arti Grafiche Friulane ha acquistato un sistema Gallus Labelmaster 440 a 12 colori, che unisce stampa flexo e serigrafia, laminazione a freddo e laminazione a caldo. Una macchina estremamente completa e ricca di accessori per affrontare in modo determinato le nuove sfide nel settore flessografico, ma anche per produrre etichette complesse per il settore enologico. Una possibilità applicativa, quest’ultima, sottolineata dalla presenza, per la laminazione a caldo, del sistema Rhino prodotto dall’azienda svizzera Pantec AG, che consente di ottenere in un singolo passaggio lamine e rilievi di altissima qualità.

Gallus Labelmaster 440 verrà installata nella primavera 2021 nella sede di Fagnana (UD), una volta che saranno stati completati i lavori di ampliamento che porteranno lo stabilimento produttivo a una superfice di 4000 metri quadri. Il nuovo sistema affiancherà la Gallus RCS 430 acquistata due anni fa.

Arti Grafiche Friulane fa parte di Imoco Group, gruppo di aziende poligrafiche composto da Imoco spa, Europrint srl e, per l’appunto, Arti Grafiche Friulane. Si tratta di tre aziende che vantano ciascuna delle forti specializzazioni in diversi settori della stampa – dalla litografia (piana e a bobina) alla tipografia, dalla flexo alla serigrafia fino al digitale. Un gruppo in grado di offrire ai clienti una flessibilità operativa a 360 gradi, organizzata secondo una collaudata strategia di sinergie che permette di ottimizzare produzione, acquisti, utilizzo delle tecnologie.

Imoco Group vanta una solida partnership con Heidelberg, come testimoniano, tra le altre, le recenti installazioni di una Heidelberg Speedmaster XL-106 a otto colori più spalmatore LED presso Europrint srl e quella di una Gallus 8 colori presso Imoco spa.